Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı - Son Dakika

Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı

26.11.2020 20:19
Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı, System.String[]

İZMİT'te bir kafe bir günlük hasılatını SMA hastası Hamza bebeğin tedavisi için bağışladı.

İZMİT'te bir kafe bir günlük hasılatını SMA hastası Hamza bebeğin tedavisi için bağışladı. Kampanyaya motosiklet dernekleri de destek verdi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Suudi Arabistan vatandaşı Raif Abauljout ile Türk eşi Şeyma Abauljout'un SMA hastası 20 aylık oğulları Hamza Abauljout'un ABD'de yapılacak gen tedavisi için 2 milyon dolar gerekiyor. Hamza bebeğin tedavisine destek olmak isteyen Salih Yücel, İzmit'te işlettiği kafenin bir günlük hasılatını bağışlama kararı verdi. Yücel'in bugün dükkanında başlattığı kampanyaya, Hells Angels ve Ottomans Turkey isimli motosiklet derneklerinin üyeleri de destek verdi. Hamza bebek için kahve içmeye gelen dernek üyelerinin de desteğiyle, 100 bin TL'nin üzerinde para toplandı.

'HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKTİĞİNİ FARK ETTİK'Kampanyayı başlatan Salih Yücel, "Bu bizim ikinci kampanyamız. Biz daha önce Ada bebeğin umut elçileriydik. Fakat Ada'nın kampanyası tamamlandıktan sonra kentimizde bir çocuğumuzun olduğunu gördük. Hamza, kentte yalnız kalmış ve SMA hastalığı sürecinde kampanyası görülmemiş bir çocuğumuz. Bunu görünce, Hamza için de bir kampanya yapılıp herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini fark ettik. Bugün, şu ana kadar 100 bin TL'ye yakın destek toplandı" dedi. 'BİREYSEL DESTEKLER YETMİYOR'

Kampanyaya destek veren Kıvanç Kunter, "Umuyoruz ki, bir an önce sağlığına kavuşacak. Büyürken hep gülümseyerek hayatına devam edecek. Burada herkesin bireysel olarak destekleri yetmiyor. Daha büyük güç sahibi kişilerin de buna destek vermesi gerekiyor. Biz onları da desteğe çağırıyoruz. Biz elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız. Umarım herkes destek verir. Hamza da, ailesi de mükemmel bir hayat geçirirler" diye konuştu.


Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı
Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı
Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı
Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı
Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı
Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı
Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı

spinal müsküler atrofi, Salih Yücel, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı Lazio'lu Vedat Muriqi, Zenit maçında sakatlandı Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık yakalandı Futbol Ekonomi Formu'nda sinirler gerildi! Şenol Güneş ile Mustafa Cengiz tartıştı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 28 kuruş zam Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü
Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı         
20:00
Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:27
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
12 kişinin cinayet zanlısı seri katil: Öldürecek olsam parası olanı öldürürdüm 12 kişinin cinayet zanlısı seri katil: Öldürecek olsam parası olanı öldürürdüm         
18:47
Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak Son Dakika: Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak         
18:43
Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık         
18:08
Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok         
17:16
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor         
14:44
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 20:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei