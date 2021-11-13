'Bir Hareketine Bakar Hayat' 'kampanyası Gaziantep'te başladı - Son Dakika

'Bir Hareketine Bakar Hayat' 'kampanyası Gaziantep'te başladı

Vali Gül'den sürücülere emniyet kemeri uyarısı

Gül: "KGYS üzerinden kemer denetimi başladı"

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Gaziantep'te başladı. Vatandaşları emniyet kemeri için uyaran Vali Davut Gül, kemerin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Gaziantep'te de start aldı. Bir alışveriş merkezi önüne kurulan stantta kampanyaya ilişkin tanıtımı programı düzenlendi. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin katıldı.

Program ilk olarak emniyet kemerinin kaza anındaki etkisini gösteren simülasyon aracının gösterisiyle başladı.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Vali Gül, emniyet kemerinin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 oranında düşürdüğünü belirterek Gaziantep'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları üzerinden emniyet kemeri denetiminin başladığını söyledi.

"Yaralanmayı yüzde 60 düşürüyor"

Bakanlığın trafik kazalarını azaltmak ve olası ölüm ile yaralanmaları azaltmak için sürekli kampanya düzenlediğini aktaran Gül, "Bugün de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başladı. Bizlerde emniyetimiz, jandarmamız ve kaymakamlarımızla beraber şehrimizin çeşitli yerlerinde yazılı broşür dağıtıyoruz. Çocukları bilinçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kalabalık olduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Kaza olacaksa da emniyet kemeri takma yaralanmayı yüzde 60 oranında düşürüyor. Bundan dolayı bütün hemşerilerimden bu kurala uymalarını istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından cadde üzerine kurulan uygulama noktasında durdurulan araçları kontrol eden Gül, emniyet kemeri takan sürücü ve vatandaşlara teşekkür etti. Kemer takmayanlardan kemeri takmalarını rica eden Gül, vatandaşlara kemer takmanın önemini anlattı.

Araçlarda bulunan çocuklara düdük hediye eden Gül, "Anne ve baba kemer takmadığında siz onları düdükle uyaracaksınız" dedi.

Trafik polisleri ise stanttı ziyaret eden öğrencilere emniyet kemerinin önlemini anlatarak kampanyaya ilişkin broşür dağıttı.