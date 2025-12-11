Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü - Son Dakika
Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü

Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü
11.12.2025 10:25  Güncelleme: 10:33
Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü
Rize'de vatandaşların yaşam alanlarına girerek insanları mağdur ettiği için av izni çıkartılan ayı, avcıların bölgeden çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Karnını doyurmak için çıktığı yolculuk güvenlik kamerasına yakalandı.

Başta ayı olmak üzere insanların yaşam alanlarına girerek özellikle çiftçileri daha çok mağdur eden yaban hayatı için özel izinle avlanma yapılıyor.

AVCILAR ELİ BOŞ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Bu doğrultuda geçtiğimiz Pazar günü de Rize'nin Güneysu ilçesinde bölgede insanların yaşam alanlarına giren bir ayı için sürek avı izni alınmış ve avcılar 1 günlüğüne ayının peşine düşmüştü. Profesyonel av köpekleri ile arazide avlanmak için gün boyu çalışan avcılar ayının ortaya çıkmaması nedeniyle eli boş dönmek zorunda kalmıştı.

Bir ilin kabusu oldu! Görüntüyü izleyen avcılar harekete geçti

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

O ayı dün arandığı bölgede bir binanın güvenlik kamerasına takıldı. Avcıların bulamadığı ayı geldiği yoldan dönerek gözden kayboldu. O anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bir ilin kabusu oldu! Görüntüyü izleyen avcılar harekete geçti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Yaşam, Rize, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Yiyeceğini arayan ayının kabahati ne hemen öldürmeye kalkın doğaya eskiden yaban hayvanları için yiyecek bırakılırdı 41 15 Yanıtla
    stanciu george stanciu george:
    insanlara zarar verıyor dostum ne yapacaklardı 25 22
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Doğanın dengesini bozan insanoğlu ama her zaman ki gibi suçu kendinde değil doğada yaşayan canlılarda arıyor. Rahmetli dedem bile köyde elma toplarken ağaçta elma bırakırdı kalsın onlar kurdun kuşun nasibi derdi. Şimdi ki insanlar bencil sadece kendini düşünen varlık oldu çıktı. 33 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
