Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü

Başta ayı olmak üzere insanların yaşam alanlarına girerek özellikle çiftçileri daha çok mağdur eden yaban hayatı için özel izinle avlanma yapılıyor.

AVCILAR ELİ BOŞ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Bu doğrultuda geçtiğimiz Pazar günü de Rize'nin Güneysu ilçesinde bölgede insanların yaşam alanlarına giren bir ayı için sürek avı izni alınmış ve avcılar 1 günlüğüne ayının peşine düşmüştü. Profesyonel av köpekleri ile arazide avlanmak için gün boyu çalışan avcılar ayının ortaya çıkmaması nedeniyle eli boş dönmek zorunda kalmıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

O ayı dün arandığı bölgede bir binanın güvenlik kamerasına takıldı. Avcıların bulamadığı ayı geldiği yoldan dönerek gözden kayboldu. O anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.