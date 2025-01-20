Bir Milletin Ufku Sınırları Aştı - Son Dakika
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Bir Milletin Ufku Sınırları Aştı

Bir Milletin Ufku Sınırları Aştı

Tarihi Görevin Perde Arkası Bu Belgeselde

20.01.2025 10:52
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"Ufkun Ötesinde" D-Smart GO'da:

Bir milletin ufkunun sınırları aştığı o tarihi anın üzerinden tam bir yıl geçti. Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini başarıyla tamamlayan Astronot Alper Gezeravcı, her yaşta gence ilham kaynağı oldu. Bu önemli bilim misyonu, birinci yıl dönümünde bir belgesel ile taçlandı. D-Smart GO'da yayınlanan ve yönetmenliğini Burcu Camcıoğlu'nun yaptığı "Ufkun Ötesinde" belgeseli, tarihi görevin perde arkasını, tanıklıklar eşliğinde ve ilk kez yayınlanan görüntülerle birlikte izleyiciyle buluştu.

Ufkun Ötesinde belgeselinin galası, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğindeki belgeselin ilk gösterimi; bilim, sanat ve medya dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

10 Stratejik Hedef

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında Millî Uzay Programı'nı tanıtarak 10 stratejik hedefi kamuoyu ile paylaştı. İlk Türk astronotunun, bilim misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi en kritik hedefler arasında yer aldı.

36 Bin Başvuru

Aradan yaklaşık 3 yıl geçti. Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş uçağı pilotu olan Alper Gezeravcı, fiziksel ve psikolojik testleri geçerek 36 bin kişi arasından seçildi. Gezeravcı, 18 Ocak 2024'te başlayan uzay yolculuğu sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi farklı alanlarda 13 deney yaptı.

İlk Astronot

14 gün boyunca istasyonda kalarak görevi tamamlayan Gezeravcı, ilk Türk astronot unvanını elde etti. Gezeravcı'dan sonra seçilen ikinci isim olan Tuva Cihangir Atasever de daha sonra Türkiye'nin ilk yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Tarihe Tanıklık

Burcu Camcıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 15 kişiden oluşan bir belgesel ekibi, Gezeravcı ve Atasever'i adeta bir gölge gibi takip ederek kayda aldı. Hem kendileriyle hem yakınlarıyla hem de süreci yürüten isimlerle röportajlar gerçekleştirdi. Dört ülke ve 12 şehirde 280 saatlik çekim yapan belgesel ekibi, uzayda geçirdiği süre boyunca, Gezeravcı'nın yaptığı çekimlerden ve NASA ile AXIOM Space ekibinin sağladığı görüntülerden yararlandı.

Video Günlüğü

Belgesel, astronot seçiminden 4 ülkedeki eğitim programlarına, uzayda gerçekleştirilen deneylerden AX-3 ekibinin Dünya'ya dönüş operasyonuna kadar misyonun her aşamasına tanıklık etti. Ufkun Ötesinde kamerası, NASA ve AXIOM Space'in kapılarını aralayıp uzay operasyonlarını en yetkili isimlerden dinledi. Bazen de ilk Türk astronotun video günlüğü olarak maceraya eşlik etti. Belgesel, uzay araştırmalarının; insanlığın yerküredeki yaşamı ve gelecek vizyonu için ne ifade ettiği sorusuna da yanıt aradı.

Muhteşem Gala

Tüm bu hummalı çalışma sonucunda 90 dakikalık "Ufkun Ötesinde" belgeseli ortaya çıktı. Belgeselin ilk gösterimi, bu tarihi anın birinci yıl dönümünde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın ev sahipliğindeki belgeselin galası öncesi bir de sergi ziyarete açıldı. Bu anlamlı gecede; bilim, sanat ve medya dünyasının önemli isimleri, Türkiye'nin uzay yolculuğunun perde arkasına şahitlik etti.

D-SMART GO'da

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesi, "Ufkun Ötesinde" belgeseli, D-Smart GO'da.

Belgesel Künyesi

Yapımını Arktos'un üstlendiği Ufkun Ötesinde belgeselinde Burcu Camcıoğlu yapımcı ve yönetmen olarak görev alıyor. Belgeselin kurgu yönetmenliğini Bahattin Taştan, görüntü yönetmenliğini de Fatih Tekin yapıyor. Senaryoyu Azade Aslan kaleme alırken Serdar Yenigün yürütücü yapımcı, Yağız Efe yönetmen yardımcısı, Ufuk Aktaş da colorist olarak belgesele katkı sağlıyor.

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