'Türkiye'de 7.7 milyon ton gıda çöpe gidiyor'

Birçok ülke Birleşmiş Milletler öncülüğünde etkisini giderek artıran gıda krizine çözüm ararken, bilinçsiz tüketim nedeniyle oluşan gıda israfı, hem ülke ekonomilerine zarar veriyor hem çevre kirliliğine yol açıyor. Uzmanlar, gıda israfının insanlığın geleceği için ciddi bir tehdit olduğunu vurguluyor.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yaptığı açıklamada gıda israfının hem Türkiye, hem dünya ülkeleri açısından insanlığın geleceğini tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren bir işadamı olarak gıda israfı konusunda çok hassas olduğunu ifade eden Dönmez, israfın önlenmesi noktasında farkındalık yaşatarak insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gıdaya ve suya talep artıyor

Başkan Coşkun Dönmez, açıklamasında dünyada ve Türkiye'de gıda israfıyla ilgili çarpıcı rakamları paylaşırken, gıda israfının tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve alınacak küçük çaplı önlemlerle en az düzeye indirilebileceğini kaydetti.

Başkan Dönmez, dünya genelinde her yıl üretilen 1 milyar 300 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini, Türkiye'de ise yılda 7,7 milyon ton gıdanın israf edildiğini bildirdi. Dünya nüfusunun giderek arttığını, Birleşmiş Milletler verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9,7 milyara çıkmasının öngörüldüğüne işaret eden Coşkun Dönmez, "Nüfusun artması demek, gıdaya ve suya olan talebin artması demek. Milyonlarca insan zaten güvenli gıdaya ulaşamıyor. Açlık tehlikesi özellikle fakir ülkeleri tehdit ediyor. Gıda güvenliğinin sağlanması, gıda israfının azami düzeye çekilmesi hem ülke yöneticilerinin, hem bireysel tüketicilerin önceliğini oluşturmalıdır" dedi.

Alışveriş alışkanlıkları

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, açıklamasında gıda israfının önlenmesi için alınacak basit önlemlere de değindi. Alınacak önlemlerle çöpe giden gıdaların, açlık tehlikesi yaşayan insanlara yaşama umudu olabileceğini savunan Başkan Dönmez, alışveriş alışkanlıklarının disipline edilmesi, gıdaların son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi ve gıdaların saklama yöntemlerinin doğru uygulanmasının israfın önlenmesine katkıda bulunabileceğini söyledi. Coşkun Dönmez, alınacak önlemlerle ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle alışveriş alışkanlığımızı değiştirmeliyiz. Alışverişe aç karınla gitmek, anlık fiziki ihtiyacın oluşturduğu psikolojiyle gereğinden fazla alışveriş yapılmasına yol açar. Ayrıca markete giderken ihtiyaç listesi çıkartmak en doğru hareket olacaktır. Gıdaların son tüketim tarihi çok önemlidir. Evimizdeki gıdaları tüketirken, önceliği son kullanım tarihi yakın olanlara vermeli, böylece gıdaların bozulmadan tüketimini sağlamalıyız. Tazeliği geçmekte olan gıdaları, farklı ve pratik yemek türleri yaparak değerlendirmek mümkündür. Gıdaların saklanmasında doğru yöntemleri seçmek önemlidir. Tüm bunlara rağmen fazla gelen gıdaları çöpe atmak yerine, ihtiyacı olanlara ulaştırmak, ya da sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılması, gıda israfının önüne geçmemizi sağlayacaktır."

Suyu tasarruflu kullanmalıyız

Başkan Coşkun Dönmez açıklamasının son bölümünde, su kaynaklarının doğru kullanılması ve tasarruf yöntemlerinin uygulanmasının da büyük önem taşıdığını belirtti. İnsanlar için gıda kadar suyun da yaşamsal öneme sahip olduğuna dikkat çeken Coşkun Dönmez, "Gıda da olduğu gibi içilebilir suya erişimde de sorunlar yaşanıyor. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su kaynakları giderek azalıyor. Bu nedenle evimizde, tarlamızda, kısaca su kullandığımız her alanda gereksiz su tüketiminden kaçınmalı, tasarrufa önem vermeliyiz" şeklinde konuştu. - BURSA