Birecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı - Son Dakika

Birecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde de kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde de kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünü dolayısıyla Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediyesi tarafından kutlama programı düzenlendi. Programın yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Parkı korona virüsü dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, alana girişlerde el dezenfektanı için stantlar kuruldu. Alana gelen vatandaşlar, yapılan kontrollerin ardından içeri alındı.


Kaymakam Fatih Çelikkaya ve diğer protokol üyeleri, kutlama alanını gezerek vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Daha sonra program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, selalar, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.


"Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor"


Programda konuşma yapan Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, milletimize, maddi, manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumlulukların düştüğünü belirterek, "Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktır. Suyun uyuduğunu ama düşmanın asla uyumadığını unutmadan 780 bin kilometrekarelik vatan toprağı üzerindeki herkesi inancına, mezhebine, etnik kökenine bakmaksızın kucaklamamız, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa için gecemizi gündüzümüze katmak durumundayız" dedi.


"Unutmadık, unutturmayacağız"


Birecik Belediyesi Başkan vekili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kamil Nazım Kankılıç da, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.


Bundan tam 4 yıl önce içimizdeki hain FETÖ ile dış güçlerin işbirliği devletimize, milletimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize alçakça bir müdahale yapılmak istendiğini vurgulayan Kankılıç, "Cumhurbaşkanımız ve seçilmiş hükümetimiz ile milletvekillerimize yönelik bu hain girişim milletimizin tanka, jete ve bombalara göğsünü siper ederek önlendi. Bu hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye ifade etti.


Darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterileri ve Şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası da yapılırken, saat 00.13'te tüm camilerde aynı anda selalar yükseldi. Etkinlikler, sabah ezanı öncesinde sela okunası ve sabah namazı ile sona erdi.


Programa, Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Birecik Belediye Başkan Vekili Seyhan Güneş, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Ünlü, Birecik Emniyet Müdürü Gani Bahadır Barakalı, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, AK Parti Birecik ilçe Başkanı Abdülvahap Aktar, Ak Parti Birecik ilçe başkanı Hasan Özateş, Şehit aileleri dernek başkanı Abdullah Uçar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Birecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı - Son Dakika
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