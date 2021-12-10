Bireysel Çöp Konteyneri Dağıtımlarında Sona Gelindi - Son Dakika

Bugüne kadar 16 Mahallede 16 bin 708 adet bireysel çöp konteyneri ve 74 bin 417 geri dönüşüm kutusu dağıtılırken, Orhaniye Mahallesinde devam eden dağıtımlar sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban yıl sonuna kadar tüm mahallelere konteynerlerin ulaşacağını müjdeledi.

İnegöl Belediyesi'nin temizlik konusunda attığı önemli adımlardan biri olan Bireysel Çöp Konteyneri ve her haneye geri dönüşüm kutusu, uygulamanın tamamlandığı bölgelerde alınan sonuçlarla yüzleri güldürdü. Özellikle geri dönüşüm toplama oranlarında yüzde 100'lere varan artışlar yaşanırken, 16 mahallede dağıtımlar tamamlandı. Merkezdeki tüm mahallelere yıl sonuna kadar konteynerlerin ulaştırılması için hummalı bir çalışma sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Orhaniye Mahallesinde devam eden konteyner dağıtımlarını yerinde inceledi. Başkan Taban, burada çalışmalara ilişkin açıklamalarda da bulundu. Taban, açıklamasına İdlib'ten gelen acı haberle başlayarak "Dün İdlib'te şehitlerimiz vardı. Biri de Bursa'dan şehidimizin. Ben kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Evsel çöp konteyneri dağıtımlarını 2 merkez mahallede yıl sonuna kadar tamamlamak istediklerini belirten Başkan Taban, "Biliyorsunuz temiz şehir ve bu alanda gerçekten en iyi şehir olabilme adına çalışmalar yürütüyoruz göreve geldiğimizden beri. Neydi bu çalışmalar; vatandaşlarımızın daha duyarlı ve bilinçli olabilmesi adına farkındalık çalışmalarıydı. Sonrasında yaptığımız değerlendirmede çöp toplama hizmetlerini kendi bünyemize dahil ettik. Daha sonra bireysel çöp konteyneri uygulamasına geçelim dedik, bugün de Orhaniye Mahallemizdeyiz. Bunları şehrimizin tamamında tüm binalarımıza ulaştıracağız. Sadece bireysel çöp konteyneri de vermiyoruz, her haneye geri dönüşüm kutuları da bırakıyoruz. Bunları da belirli günlerde düzenli olarak topluyoruz" dedi.

SOKAK HAYVANLARI DA UNUTULMADI

"Bu işten muradımız hem geri dönüşüm bilincini oluşturmak hem de çöplerin zamanında çıkarılmasını sağlamak" diyen Başkan Taban, şöyle devam etti: "Bu sayede etrafta çöp görüntüsü olmayacak, çöpler etrafa saçılmayacak. Bazı vatandaşlarımız bu noktada sokak hayvanlarının ne yapacağını soruyor. Çöplerden yiyeceğini bulan hayvanlarımız için de muhtelif yerlerde beslenme noktaları oluşturmaya devam ediyoruz."

16 BİN KONTEYNER, 74 BİN GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU DAĞITILDI

"Dağıtımın tamamlandığı mahallelerimizden de bahsetmek gerekirse; Mesudiye, Fatih,Yeni Mahalle, Ertuğrulgazi, Cumhuriyet, Burhaniye, Esentepe, Süleymaniye, Yunusemre, Osmaniye, Turgutalp, Kemalpaşa Mahallesi, Hamidiye Mahmudiye, Cuma ve Yenice Mahallelerimizde sürecimizi tamamladık. Hem geri dönüşüm hem de bireysel çöp konteyneri dağıtımlarımızı tamamladık. Toplamda 16 mahallemizde 16 bin 708 adet bireysel çöp konteyneri ve 74 bin 417 geri dönüşüm kutusu dağıtımı tamamlandı. Bugün Orhaniye ve Sinanbey Mahallelerimizde dağıtımlarımız sürüyor. Yine Huzur Mahallesinde de konteyner dağıtımlarımız yapılıyor. Onları da en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin 21 merkez mahallesinde bu süreci tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz çöplerin gününde çıkarılarak konteynerlerin içerisine atılması. İnşallah gelecekte bu bilinç daha hızlı şekilde artacak. Yapılan çalışmalar da karşılığını bulacaktır. İnşallah temiz şehir İnegöl'ü el birliği ile geleceğe taşımış olacağız."