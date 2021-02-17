Birleşik Krallık Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na dikkati çekerek, "Bu başarı sayesinde aslında bizler, ticari ilişkiler anlamında güçlerimizi birleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile çevrim içi olarak düzenlenen "Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021" etkinliği düzenlendi.

18 Şubat'a kadar devam edecek etkinlik, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki şirketler arasında gelecekte ticari ortaklıkların kurulmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Birleşik Krallık Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na dikkati çekerek, "Bu başarı sayesinde aslında bizler, ticari ilişkiler anlamında güçlerimizi birleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Janvrin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA'nın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'deki hem bakanlıklar hem de resmi temsilciler böyle bir süreci başarılı bir şekilde tamamladırlar 2020 sona ermeden. İki taraft da titizlikle davrandı. Her iki tarafın da ortak amacı bizim güçlü ticari ilişkilerimizin devam etmesini sağlamaktı. Birleşik Krallık artık AB'nin bir parçası olmadığı sürece de bu ilişkilerimizi devam ettirmek için imzalanmış bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu anlaşma sayesinde aslında AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının devamlılığını sağlamış oluyoruz bir nevi. Yine aynı zamanda hem tarım ürünleri hem kömür hem de çelik ürünlerinin de tercihli sistemden yararlanmasını sağlıyoruz.Bunların hepsi bizim için çok önemli."

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında gerçekleşen ticaret hacmindeki artışa dikkati çeken Janvrin, şunları kaydetti:

"STA kesinlikle çok daha basit, çok daha anlaşılması kolay, takip edilmesi kolay bir anlaşma oldu her iki tarafın çabaları sayesinde bu anlaşma iki ülkenin ticari ilişkilerini devam ettirebilmesi konusunda çok önemli. Geçmiş 10 yıl içerisinde yüzde 70 oranında artmış olan bir ticaret hacminden bahsediyoruz.19 milyar poundluk bir ticaret hacmine geçen yıl itibarıyla da ulaşmıştık. Her iki taraftaki ihracatçılar bu STA olmasaydı ekstra tarifeler ödemek zorunda kalacaklardı ve bir takım ticaret alanları maalesef bu nedenle rekabetçi olamayacaktı.Bizim STA'mız sayesinde bizler bu tahrip edici etkiden ticaretimizi kurtardık.Özellikle farklı üretim sektörlerindeki tedarik zincirlerinin kesintisiz bir şekilde işlemesi konusunda ihracatçılarımıza destek olduk."

"Türk şirketlerinin Birleşik Krallık'taki yatırımları salgına rağmen sürdü"

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nda Yatırım Bakanı Lord Gerry Grimstone etkinlikte yaptığı konuşmada Birleşik Krallık'ın yatırım yapmak için ve teknoloji işi kurmak için dünyadaki en iyi yerlerden birisi olduğunu ifade etti.

Grimstone, söz konusu program kapsamında yapılacak görüşmelerin Birleşik Krallığın girişimcilik ekosisteminin anlaşılması açısından yararlı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık'taki teknoloji şirketleri Kovid-19 pandemisi sürecinde güçlü kaldı. Rakamlar, yatırımlar açısından Birleşik Krallık'ın Avrupalı komşularından daha iyi bir performans gösterdiğine işaret ediyor.Yüksek Teknoloji şirketleri ve yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen yatırımlar 2020'de 7 tane yeni Unicorn Girişim yarattı. Ben bunun sahip olduğumuz 3 anahtar element sebebiyle olduğuna inanıyorum büyük bir teknoloji pazarı, en parlak teknoloji yeteneklerinden bazıları ve iddialı şirketler için finansmana erişim.

Birleşik Krallığın Dünya'nın önde gelen küresel finans merkezlerinden olduğuna işaret eden Grimstone, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çekici bir destinasyon olarak şirketlerin Birleşik Krallık'ta iş kurmak istemesi ve buradan ihracat yapmak istemesi şaşırtıcı değil.Birleşik Krallık aynı zamanda global FinTech (Finans Teknolojisi) endüstrisinin yüzde 11'ini oluşturmasıyla küresel FinTech başkenti.Finansal servisler açısından önde gelen küresel merkez olarak Birleşik Krallık uzun zamandır teknolojik ilerlemelere öncelik ediyor. "

Grimstone, Türk şirketlerinin salgına rağmen Birleşik Krallık'taki yatırımlarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bu şirketlerin daha da küreselleşmesi için Birleşik Krallık'ta büyük potansiyel var. Bu kapsamda şirketlerin Birleşik Krallık'ta ortaklıklar kurmak, şube açmak ve genel merkezlerini burada kurmak gibi konuları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Getir uygulamasının, Birleşik Krallık'ta Türkiye'den gelerek başarılı bir şekilde faaliyet göstermeye başladığını kaydeden Grimstone, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'nın (DIT) Getir'i faaliyetlerini Birleşik Krallık'ta başlatması konusunda desteklediğini söyledi.

Birleşik Krallık Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Judith Slater ise programda Türkiye ile Birleşik Krallığın iş birliği yapabileceği alanlara odaklanıldığını söyledi.

Söz konusu alanların, üretim, akıllı şeriler, yenilenebilir enerji, sağlık sektörü ve dijital teknolojiler olduğunu belirterek,"Asıl amacımız Birleşik Krallık bizler için nasıl bir avantaj sağlıyor bunları görmek olacak." dedi.