ABD, Libya'daki BM misyonunun görev süresinin bir yıl yerine üç ay uzatılmasından memnun değil - Son Dakika
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ABD, Libya'daki BM misyonunun görev süresinin bir yıl yerine üç ay uzatılmasından memnun değil

29.07.2022 02:23
ABD, Libya'daki BM misyonunun görev süresinin bir yıl yerine üç ay uzatılmasından memnun değil

BİRLEŞMİŞ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresinin bir yıl yerine üç ay uzatılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresinin bir yıl yerine üç ay uzatılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Greenfield, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Libya'daki BM misyonunun görev süresinin bir yıl yerine üç ay uzatılmış olmasına tepkisini, "Bu Konseyin bir kez daha BM'nin görev süresinin sadece üç ay uzatılmasını kabul etmeye zorlanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık." sözleriyle ifade etti.

Greenfield, oylama sonrası Konsey üyelerine, "Afrikalı meslektaşlarımızın ( Gabon, Kenya ve Gana) Rusya'nın üç aylık süre konusundaki ısrarını protesto etmek için bugün oy kullanmaktan çekindiklerini not ediyor ve hayal kırıklıklarını paylaşıyoruz." dedi.

ABD Büyükelçisi, kısa süreli görevlendirmenin yalnızca "BM Sekreterliği'nin çabalarının karmaşıklığını ve iş yükünü artırdığını, misyonun uzun vadeli planları uygulamasını veya Libya'daki zorluklara sürdürülebilir çözümler geliştirmesini zorlaştırdığını" açıkladı.

Libya halkının Libya'daki BM Destek Misyonu'na bağlılığına atıf yapan Greenfield, "ABD, BM'nin özgür ve adil seçimlere giden yolu bulma çabalarını tam olarak desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

BMGK oturumu sırasındaki konuşmalarında Gabon, Kenya ve Gana temsilcileri, BM misyonunun görev süresinin sadece 3 ay uzatılmasından memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdi.

Konseyin toplam 15 üyesinden 12'si lehte oy kullanırken üç Afrika ülkesinin delegeleri, "görev süresinin kısalığına tepki olarak" çekimser kalmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Libya'daki BM misyonunun görev süresinin bir yıl yerine üç ay uzatılmasından memnun değil - Son Dakika

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