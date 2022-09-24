Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna Konulu BM Güvenlik Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna Konulu BM Güvenlik Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

24.09.2022 01:03
Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna Konulu BM Güvenlik Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Ukrayna konulu BM Güvenlik Konseyi dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Ukrayna konulu BM Güvenlik Konseyi dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunun tutarlı ve açık olduğunu kaydeden Wang, tüm ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunması, BM Sözleşmesi'nin amaçları ile ilkelerinin desteklenmesi, tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması gerektiğini ve krizin barışçıl çözümüne katkı koyan tüm çabaların desteklendiğini söyledi. Wang, Çin'in mevcut duruma dair dört maddelik bir teklif sunduğunu da hatırlattı.

Wang, "İlk olarak, diyalog ve müzakereleri teşvik etme doğrultusunda ilerlemek bir zorunluluk. İlgili tarafların mümkün olan en kısa sürede diyaloğa yeniden başlamaları, meşru kaygıları müzakerelere dahil etmeleri ve barış için sonuçların ortaya çıkması için uygulanabilir seçenekleri masaya koymaları kaçınılmaz" diye konuştu. İkinci olarak da gerginliği azaltmak için ortak çaba gösterilmesinin zorunlu olduğunu, durumdan kaygı duyan tüm tarafların çatışmayı kızıştıracak sözler ile eylemlerden kaçınmaları ve kendilerini dizginlemeleri gerektiğini kaydeden Wang, uluslararası toplumun da durumu yatıştırmak için yapıcı bir rol oynaması gerektiğini sözlerine ekledi. Wang, "Nükleer tesislerin güvenliği söz konusu olduğunda deneme yanılmaya yer yok ve herhangi bir kaza riskinden kaçınılması gerekiyor" dedi.

Üçüncü maddenin yaşanan insani krizin hafifletilmesi olduğunu ifade eden Wang, sivil kayıpları en aza indirmek için uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiğini belirtti. Wang, uluslararası soruşturmaların gerçeklere dayalı olarak nesnel ve adil olması, soruşturmaların siyasallaştırılmasından kaçınılması gerektiğini belirterek, BM'nin insani yardım kuruluşlarının durumdan etkilenen insanlara yardım sağlamaya devam etmesinin de desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Dördüncüsü, artçı etkileri kontrol altına almak için gereken tüm çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydeden Wang, küresel enerji piyasasının istikrarlı faaliyet göstermesini sağlamak için ortak çaba gösterilmesi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya ile Ukrayna'dan gıda sevkiyatı konusunu çözmede desteklenmesi çağrısında da bulundu. Ülkelerin Çin'in küresel gıda güvenliği işbirliği girişimine aktif şekilde cevap vermesini memnuniyetle karşılayan Wang, "Tek taraflı yaptırımlar keyfi olarak uygulanmamalı ve gelişmekte olan ülkeler bu faturayı ödemeye zorlanmamalı" ifadelerini kullandı. Wang, Güvenlik Konseyi'nin tarafsızlık ve adalet temel prensiplerini desteklemesi, çatışmayı durdurmak ve müzakereleri ilerletmek için doğru yolu izlemesi, arabuluculuk yollarının kullanımına öncelik vermesi ve siyasi çözüm sürecini ilerletmesi gerektiğine de dikkat çekti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna Konulu BM Güvenlik Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna Konulu BM Güvenlik Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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