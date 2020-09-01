Bisikleti bozulan Suriyeli çocuğa polislerden sürpriz - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde denetim yaptığı sırada bisikleti bozulan Suriyeli Ziyat Muhammed ile karşılaşan İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, 10 yaşındaki çocuğa yeni bisiklet hediye etti.

Dikili Mahallesi Mahallesi Yıldız Sokak'ta oturan Suriyeli 10 yaşındaki Ziyat Muhammed, sokakta bisikleti bozuldu. İlçe genelinde denetim yaptığı sırada yolda bisikleti bozulan Muhammed'e rastlayan Yılmaz, bisikleti tamir etmeye çalıştı.

Bisikletin kullanılamaz durumda olduğunu gören Yılmaz, bunun üzerine daha fazla üzülmesini istemedikleri Suriyeli Muhammed için yeni bisiklet aldı.

Yılmaz, evine giderek aldığı yeni bisikleti Muhammed'e hediye etti. O anlar ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından "Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için de görev başındayız..." başlığıyla paylaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Muhammed ile sokakta karşılaştıklarını ve bozulan bisikleti için ona yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bisikletinin bozulduğunu fark ettik ancak tamir edilecek gibi değildi. Bozulan bisikletinin yerine yenisini vereceğimizin sözünü verdik. Bugün de Suriyeli kardeşimizi evinde ziyaret ederek bisikletini hediye ettik." dedi.

Kendisini sevindiren Yılmaz'a teşekkür eden Ziyat Muhammed, daha sonra bisiklete binerek, dolaştı.