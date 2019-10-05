Bismil Kaymakamı Yüksel'den hastane ulaşımı sağlayan otobüslerin görevden alındığı iddialarına...

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Bismil ilçesinde hastaneye ulaşım sağlayan iki otobüsün görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel yaptığı yazılı açıklama ile bu iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Kaymakam Yüksel açıklamasında, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hastaneye ücretsiz ulaşım hizmeti devam edecektir. 'Bismil'de hastaneye ücretsiz ulaşım sağlayan iki otobüs kayyum tarafından geri alındı' haberleri doğru değildir. Bu hizmet ilk defa Bismil Kaymakamlığımızca Belediye Başkan Vekilliği döneminde ücretsiz hastane servisi başlatılmıştır. Bu hizmet ilk olarak Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla yapılmıştır. Bismil'de vatandaşlarımızın hastaneye ulaşım ihtiyacı konusunda 18 Ocak 2018 tarihinde ilçemizi ziyaret eden Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na iletilmiş. Valimizin talimatları sonucunda Bismil Kaymakamlığımızca Belediye Başkan Vekilliği döneminde ücretsiz hastane servisi başlatılmış ve 31 Mart 2019 tarihine kadar kiralanan minibüslerle ulaşım hizmeti verilmeye devam edilmiştir" dedi.



31 Mart yerel seçimlere kadar devam eden bu hizmetin halkın yoğun tepkisi sonucunda HDP'li Belediyesi tarafından tekrar başlatıldığını belirten Kaymakam Yüksel "Seçim sonrası HDP'li Belediye Başkanının göreve gelmesiyle hizmet iptal edilmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun tepki sonucunda Büyükşehir Belediyesine ait olan otobüslerin Bismil Belediyesine tahsis edilmesiyle hizmet verilmeye ancak başlanabilmiştir" açıklamasında bulundu.



Bu hizmetin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini açıklayan Kaymakam Yüksel, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bu çok önemli hizmetin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesine ait olan otobüsler büyükşehir belediyesi denetim ve gözetiminde daha kaliteli ve sürekli hizmet vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR