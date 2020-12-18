BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.72 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.72 lirada

18.12.2020 09:55
BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.72 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.08 düşüşle 1,398.26 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.08 düşüşle 1,398.26 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.05 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.07 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada da, haftanın son işlem gününe düşük düzeylerde başladı. Piyasalarda, Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı bekleniyor.

Ünlü Menkul Değerler analizinde, "Hafta başından bu yana zaman zaman gerçekleşen küçük çaplı düzeltmelere karşın piyasalar ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilemeye devam ediyor. Bu noktada, yurtdışında ABD mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin pozitif olması ve aşıların yüksek korona virüs vaka sayılarının yarattığı endişeleri hafifletmesi piyasaların ana destek noktalarını oluşturuyor. İçeride ise TL'de değer kazanma eğiliminin güçlenmesinin genele yayılan pozitif bir hava yarattığını görüyoruz" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6925 lira ve en yüksek 7.7303 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,euro en düşük 9.4341 lira ve en yüksek 9.4701 lirayı gördükten sonra, 9.47 – 9.48 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4245 lira ve en yüksek 10.4773 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.48 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22382 - 1.22728 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22539 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'deki mali destek paketi konusunda nihai anlaşma henüz sağlanamasa da ilerleme kaydedildiği haberleri ve aşılama faaliyetleri ile riskli varlıklarda yükseliş devam ediyor."Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedilirken, AB tarafından karışık mesajlar geldi. "İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası duruşunu değiştirmezken, destekleyici duruşun uzun süre korunacağı mesajını teyit etti. Açıklanan makroekonomik veriler karışık bir tablo ortaya koyarken, piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı. Bu eğilimlerle hisse senetlerinde yükselişler sürerken, Fed'in önceki gün verdiği mesajların etkisiyle dolar küresel ölçekte zayıfladı. Bu nedenle altın ve diğer emtia fiyatlarında yükseliş sürdü."Türk finansal varlıklarda pozitif seyir güçlenerek sürüyor. Küresel piyasalardaki iyimserliğe ek olarak TCMB'den gelen önceki günkü mesajlar bu eğilimde etkili oldu. "Haftalık frekansta açıklanan veriler, 11 Aralık haftasında yabancıların Türk finansal varlıklara ilgisinin sürdüğünü teyit ederken, yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinde yavaşlamaya işaret etti. Dün hisse senetlerinde yükseliş sınırlı kalsa da TL günü dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.8 değer kazanarak tamamladı. Ülke risk priminde ve tahvil faizlerinde gerilemeler yaşandı."Yeni günde küresel finansal piyasalarda iyimserlik hız keserek de olsa sürüyor. Bu sabah Japonya'da Kasım enflasyon verileri zayıf bir görünüm çizerken, Japon Merkez Bankası (BoJ) destekleyici duruşunu güçlendirdi. "Gün içinde salgın ve aşı geliştirmelerine yönelik haberlerin yanında Brexit görüşmeleri veABD'deki mali destek paketi konusundaki gelişmeler ve Almanya Aralık ayı imalat sanayi güven endeksi (IFO) verileri izlenecek. "Yurtiçi gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler belirleyici olacak."BoJ faizlerde bir değişiklik yapmazken, varlık alım programının süresinde uzatıma gitti. Beklentiler dahilinde -yüzde 0.10 olan politika faizini ve uzun vadeli faizler için yüzde 0.0 olan getiri eğrisini kontrol etmek üzere belirlediği hedefini değiştirmeyen BoJ salgın dönemi için uyguladığı ve Mart ayında bitecek olan parasal destek programını Mayıs sonuna kadar uzatma kararı aldı. Ayrıca gerekmesi halinde programı daha da uzatabileceği mesajı verdi. "Öte yandan ülkede Kasım'da genel tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık enflasyonu Ekim'deki -yüzde 0.4'ten -yüzde 0.9'a, çekirdek TÜFE yıllık enflasyonu da -yüzde 0.7'den -yüzde 0.9'a geriledi."


Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.72 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Vaka sayısı düşüşe geçti, Bakan Koca'dan umut veren açıklama geldi: Tedbirler netice vermeye başladı Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu
MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt         
09:51
Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadının 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadının 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor         
09:24
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor         
09:13
Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu         
08:21
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı         
23:13
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te         
19:49
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 10:05:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.72 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei