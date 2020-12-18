BIST100 yüzde 0.08 düşüşle başladı, dolar 7.72 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.08 düşüşle 1,398.26 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.05 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.07 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada da, haftanın son işlem gününe düşük düzeylerde başladı. Piyasalarda, Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı bekleniyor.

Ünlü Menkul Değerler analizinde, "Hafta başından bu yana zaman zaman gerçekleşen küçük çaplı düzeltmelere karşın piyasalar ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilemeye devam ediyor. Bu noktada, yurtdışında ABD mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin pozitif olması ve aşıların yüksek korona virüs vaka sayılarının yarattığı endişeleri hafifletmesi piyasaların ana destek noktalarını oluşturuyor. İçeride ise TL'de değer kazanma eğiliminin güçlenmesinin genele yayılan pozitif bir hava yarattığını görüyoruz" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6925 lira ve en yüksek 7.7303 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,euro en düşük 9.4341 lira ve en yüksek 9.4701 lirayı gördükten sonra, 9.47 – 9.48 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4245 lira ve en yüksek 10.4773 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.48 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22382 - 1.22728 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22539 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'deki mali destek paketi konusunda nihai anlaşma henüz sağlanamasa da ilerleme kaydedildiği haberleri ve aşılama faaliyetleri ile riskli varlıklarda yükseliş devam ediyor."Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedilirken, AB tarafından karışık mesajlar geldi. "İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası duruşunu değiştirmezken, destekleyici duruşun uzun süre korunacağı mesajını teyit etti. Açıklanan makroekonomik veriler karışık bir tablo ortaya koyarken, piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kaldı. Bu eğilimlerle hisse senetlerinde yükselişler sürerken, Fed'in önceki gün verdiği mesajların etkisiyle dolar küresel ölçekte zayıfladı. Bu nedenle altın ve diğer emtia fiyatlarında yükseliş sürdü."Türk finansal varlıklarda pozitif seyir güçlenerek sürüyor. Küresel piyasalardaki iyimserliğe ek olarak TCMB'den gelen önceki günkü mesajlar bu eğilimde etkili oldu. "Haftalık frekansta açıklanan veriler, 11 Aralık haftasında yabancıların Türk finansal varlıklara ilgisinin sürdüğünü teyit ederken, yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinde yavaşlamaya işaret etti. Dün hisse senetlerinde yükseliş sınırlı kalsa da TL günü dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.8 değer kazanarak tamamladı. Ülke risk priminde ve tahvil faizlerinde gerilemeler yaşandı."Yeni günde küresel finansal piyasalarda iyimserlik hız keserek de olsa sürüyor. Bu sabah Japonya'da Kasım enflasyon verileri zayıf bir görünüm çizerken, Japon Merkez Bankası (BoJ) destekleyici duruşunu güçlendirdi. "Gün içinde salgın ve aşı geliştirmelerine yönelik haberlerin yanında Brexit görüşmeleri veABD'deki mali destek paketi konusundaki gelişmeler ve Almanya Aralık ayı imalat sanayi güven endeksi (IFO) verileri izlenecek. "Yurtiçi gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler belirleyici olacak."BoJ faizlerde bir değişiklik yapmazken, varlık alım programının süresinde uzatıma gitti. Beklentiler dahilinde -yüzde 0.10 olan politika faizini ve uzun vadeli faizler için yüzde 0.0 olan getiri eğrisini kontrol etmek üzere belirlediği hedefini değiştirmeyen BoJ salgın dönemi için uyguladığı ve Mart ayında bitecek olan parasal destek programını Mayıs sonuna kadar uzatma kararı aldı. Ayrıca gerekmesi halinde programı daha da uzatabileceği mesajı verdi. "Öte yandan ülkede Kasım'da genel tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık enflasyonu Ekim'deki -yüzde 0.4'ten -yüzde 0.9'a, çekirdek TÜFE yıllık enflasyonu da -yüzde 0.7'den -yüzde 0.9'a geriledi."