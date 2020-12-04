BIST100 yüzde 0.15 artışla başladı, dolar 7.82 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.15 artışla başladı, dolar 7.82 lirada

04.12.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.15 artışla başladı, dolar 7.82 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.15 artışla 1,332.87 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.15 artışla 1,332.87 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.

Aşıya ilişkin gelişmelerin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmayı hızlandıracağı öngörüsüyle euro dolar karşısındaki kazanımlarını yükselterek 1.21 doları da aştı.

Euronun dolar karşısındaki haftalık kazancı yüzde 1.5'i bulurken, dolar endeksi Mart'ta gördüğü üç yılın en yüksek düzeyi olan 102.990'dan yüzde 12 gerileyerek Perşembe günü 90.504 ile iki buçuk yılın en düşük düzeyine indi.Dövizler iç piyasada ise haftanın son işlem gününe yatay başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7649 lira ve en yüksek 7.8441 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,euro en düşük 9.4232 lira ve en yüksek 9.5376 lirayı gördükten sonra, 9.51 – 9.52 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4520 lira ve en yüksek 10.5621 lirayı gördükten sonra 10.53 – 10.54 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21387 - 1.21583 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21559 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki ılımlı gelişmenin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Dünya genelinde Kasım ayına ilişkin hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksleri (PMI)beklentilerin üzerinde gelirken, ABD'deki mali destek paketi konusunda anlaşmaya yakın olunduğu haberleri riskli varlıkları destekledi. "Öte yandan Brexit ile ilgili müzakerelerde henüz bir sonuç alınamasa da gelecek haftaanlaşmanın sağlanacağı konusunda beklentiler sürüyor. "Pfizer/BioNtech ise tedarik ve lojistik süreçlerindeki aksaklıklardan dolayı 2020 yılı üretim hedefini 100 milyon dozdan 50 milyon doza indirdi. "Bu ortamda küresel piyasalarda hisse senetlerinde yükseliş dün devam etti. Dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında geriledi. "Dolardaki gerilemeden dolayı altın değer kazanırken, salgın ile ilgili kaygıların sürmesiylegüvenli liman arayışını sürdürdü."Yurtiçinde Türk finansal varlıklar ise küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. Güne beklentilerin üzerinde Kasım ayı enflasyonu ile zayıf başlayan Türk finansal varlıklar küresel piyasalardaki iyimserlik ve TCMB'nin Aralık toplantısında enflasyona dair risklerden dolayı faiz artırabileceği beklentileri ile günün ilerleyen saatlerinde toparlandı. "Ayrıca haftalık bazda açıklanan veriler yabancıların Türk finansal varlıklara ilgisinin sürdüğünü ve hanehalkının döviz talebinin bir miktar yavaşladığını teyit etti. "Bu ortamda Borsa İstanbul'da yükselişler kaydedilirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.9 değer kazandı. Ülke risk primi ve dolar cinsi tahvil faizleri gerilerken, TL cinsi uzun vadeli faizlerde yükseliş yaşandı."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle iyimser bir başlangıç yaptı. Gün  içinde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Kasım ayı ABD tarım dışı istihdam raporu izlenecek. "Yurtiçinde ise TCMB fiyat gelişmeleri raporunu ve reel efektif döviz kuru endeksini yayınlayacakken, küresel risk iştahının Türk finansal varlıkların seyrini belirleyeceği düşünülüyor.

"Piyasa kapanışının ardından, geç saatte ise Moody'sin Türkiye değerlendirmesinin gelmesi bekleniyor."


Borsa İstanbul, Döviz, Türk, Euro, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.15 artışla başladı, dolar 7.82 lirada - Son Dakika Ekonomi


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