Bitcoin Düşüş Yaşıyor

BBC

06.02.2026 15:07
Bitcoin, Trump'a rağmen 15 ayın en düşük seviyesine gerileyerek %24 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paralara olan desteğine rağmen Bitcoin son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bu yıl içinde değerinin %24'ünü kaybeden Bitcoin 65 bin 600 bin dolar ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde.

2025'te tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, Ekim ayında 122 bin doları görmüştü.

Kripto para yatırımcıları Başkan Trump'ın bu sektöre ilgisi ve yasal çerçeveyi iyileştirme vaadinin de etkisiyle geçen yıl daha fazla alım yapmıştı.

Bitcoin fiyatı neden düştü?

Kripto para birimlerinin değerlerindeki oynaklık genellikle hep yüksek oluyor.

Fakat Deutsche Bank analistlerine göre son düşüş, Trump'ın ABD'nin merkez bankası Fed'in başkanlığına Kevin Warsh'ı aday göstermesiyle tetiklendi.

Piyasalar Warsh'ın daha "şahin" bir tutumu olduğunu ve faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğini düşünüyor.

Faizlerin düşmesi genellikle kripto para birimleri gibi varlıklara yatırımları artırıyor.

Deutsche Bank analistlerine göre Bitcoin fiyatlarının dört aydır düşmeye devam etmesi, kripto para birimlerine karşı olumsuz bir havayı da yansıtıyor:

"Bu düzenli satış trendi, yatırımcıların bu araca ilgisinin azaldığını ve kriptonun geleceğine dair karamsarlığı gösteriyor."

Analistler kripto para birimlerinin yok olacağını düşünmese de, Bitcoin'in Trump'ın ilk yılındaki zirvelerine geri döneceğini de düşünmüyor.

Bankanın notunda "Bitcoin tamamen spekülatif bir varlık olmaktan daha gerçekçi bir varlığa dönüşme yolunda ama varlık amacının ne olduğunu bulması lazım" görüşü aktarılıyor.

Öte yandan kriptolara odaklanan varlık yönetimi şirketi Abra Capital Management'tan William Barhydt, Bitcoin'in olgunlaştığı fikrine katılırken fiyatların tekrar yükseleceği görüşünde:

"Yükselmek zorunda olduğunu iddia edemem ama yükselmemesine yol açacak hiçbir neden göremiyorum."

Bunun Bitcoin'in ilk büyük düşüşü olmadığını hatırlatan Barhydt, "Yükselmemesine yol açabilecek tek şey bir savaşa girmemiz olabilir" ifadelerini kullanıyor.

Diğer iki büyük kripto para birimi olan Ethereum ve Solana da 2026'da yaklaşık %37 değer kaybetti.

Binlerce kripto para biriminin performansını takip eden CoinGecko'nun verilerine göre kripto paraların toplam değeri Ekim'den bu yana 2 trilyon dolar azaldı.

Bunun 1 trilyon doları yalnızca Ocak 2026'da silindi.

ABD merkezli bir yatırım ve araştırma şirketi ise yatırımcılarına gönderdiği notta Bitcoin'in fiyatının 38 bin dolara kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Şirket kripto para birimlerinin yeni trendinin dolar değer kazanırken yükselmek ve dolar değer kaybederken düşmek olduğunu öne sürdü.

ABD doları geçen hafta diğer büyük para birimleri karşısında son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

Trump ve kripto

Trump'ın Ocak 2025'te göreve başladığında imzaladığı ilk kararnamelerden biri, ülkeyi "dünyanın kripto başkenti" yapmak üzerineydi.

Donald Trump görevdeki ilk yılında kendi kripto parasını piyasaya sürerek şirketlerine para kazandırdı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kripto para düzenlemelerinin uygulanmasını denetleyen birimi lağvetti.

Senato'daki Adalet Komitesi'nde yer alan Demokratlar ise Trump'ın kripto varlıklarının 11 milyar dolara ulaştığını ve göreve başladığından beri kripto işlemlerinden 800 milyon dolar kâr ettiğini paylaştı.

Bu haftaki düşüşle birlikte Bitcoin'in değeri son 12 ayda %32 azalmış oldu ve en son 2024 başı ile 2021'de görülen fiyatlara indi.

Kaynak: BBC

BBC
