Bitcoin\'de hesaplar şaştı! 8 milyar dolarlık hamle de yetmedi

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin'de beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma iddiaları enerji piyasasını etkilerken Bitcoin'in 74 bin dolar seviyelerinde kalması, yatırımcıların faiz beklentilerine odaklanmasına neden oldu.

BİTCOİN 81 BİN DOLARDAN 74 BİN DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan fiyat hareketleri, Bitcoin'in küresel gelişmelere verdiği tepkiyi yeniden tartışmaya açtı. 5 Kasım'da 81 bin dolar civarına kadar yükselen Bitcoin, sonraki günlerde değer kaybederek 74 bin dolar bandına geriledi. Aktarılan piyasa verilerine göre Bitcoin 74 bin 437 dolardan işlem görürken, 5 Kasım'daki seviyesinin yaklaşık yüzde 8 altında kaldı. Gün içindeki bazı işlemlerde fiyatın 73 bin 600 dolar civarına kadar indiği belirtildi. Petrol fiyatlarında yaşanan sert gerilemenin Bitcoin'e aynı yönde yansımaması ise dikkat çekti. Daha düşük enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletebileceği beklentisine rağmen kripto para piyasasında güçlü bir toparlanma görülmedi.

HÜRMÜZ'DEKİ 8 MİLYAR DOLARLIK İDDİA PETROLÜ SARSTI

Bitcoin'in seyrini etkileyebilecek gelişmelerin merkezinde ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin iddialar bulunuyor. İsrail Hayom gazetesinin iki diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre İran, Katar'da tutulan yaklaşık 8 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir uzlaşmayı değerlendirdi. İddiaya göre ABD deniz ablukasını kaldıracak, İran ise Körfez'deki gemilere yönelik saldırıları durduracak. Tahran'ın boğazdan geçen gemilerden ücret alma talebinden vazgeçtiği de öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı, cuma günkü 98,32 dolarlık kapanış seviyesinden 93,81 dolara geriledi. Petroldeki yaklaşık yüzde 4,6'lık düşüş, enerji arzına ilişkin endişelerin hafifleyebileceği beklentisiyle ilişkilendirildi. Ancak ABD ile İran arasında kesinleşmiş bir anlaşma henüz açıklanmadı.

PETROL DÜŞTÜ AMA BİTCOİN NEDEN YÜKSELMEDİ?

Petrol fiyatları ile Bitcoin arasındaki ilişki, doğrudan bir fiyat bağlantısından çok enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden şekilleniyor. Enerji maliyetlerinin gerilemesi, ABD'de tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı azaltabilir. Enflasyonda yaşanabilecek düşüş ise ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri değiştirebilir. Bitcoin gibi riskli varlıklar açısından Fed'in faiz kararları ve piyasalardaki likidite koşulları büyük önem taşıyor. Bu nedenle petrol fiyatlarının düşmesi tek başına Bitcoin'in yükseleceği anlamına gelmiyor. Nitekim 4 Kasım'da petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 12 gerilediği süreçte Bitcoin yeniden 80 bin doların üzerine çıkmıştı. Ancak sonraki günlerde aynı ilişkinin devam etmemesi, kripto para piyasasında farklı dinamiklerin de etkili olduğunu gösterdi.

BİTCOİN İÇİN GÖZLER FED VE ENFLASYON VERİLERİNDE

ABD'de açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri, Bitcoin'in kısa vadeli fiyat hareketleri açısından önemli göstergelerden biri olacak. Aktarılan verilere göre 6 Kasım itibarıyla CME FedWatch göstergesinde Fed'in aralık ayında çeyrek puanlık faiz artırımı yapma olasılığı yüzde 76,8 olarak yer aldı. Bu beklentinin güncel verilerle yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Öte yandan ABD'de benzin fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyon tartışmalarında enerji maliyetlerini öne çıkarıyor. AAA verilerine göre 5 Kasım'da benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 4,10 dolar seviyesindeydi. Bitcoin'in yönü açısından Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, petrol fiyatları, enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikası birlikte takip ediliyor. Olası bir diplomatik uzlaşmanın piyasalara nasıl yansıyacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.