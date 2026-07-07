Bitget kripto fenomenleriyle Türkiye’deki tanıtımlarını sürdürüyor

Global kripto para borsası Bitget’in, sosyal medya üzerinden Türk kullanıcılara yönelik tanıtım faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü. Yapılan incelemelerde platformun yalnızca kripto fenomenleri aracılığıyla değil, Bitget Wallet Türkiye ve Bitget Global Türkiye Topluluğu isimli Türkçe hesaplar üzerinden de kampanya ve reklam paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. Uzmanlar, 7518 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında yerleşik platformların Türkiye’ye yönelik pazarlama faaliyetlerinin de yaptırım kapsamına girebileceğine dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Türkiye’de yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte SPK lisansı bulunmayan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türk kullanıcılara yönelik faaliyetleri önemli ölçüde sınırlandırıldı. Düzenlemeler kapsamında yalnızca platformların kendileri değil, bu platformların tanıtımını yapan kişi ve kuruluşlar da hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalabiliyor.

Kripto fenomenleri üzerinden tanıtımlar devam ediyor

Daha önce birçok global kripto para borsası Türkiye’ye yönelik affiliate ve referans programlarını sonlandırırken, Bitget’in sosyal medyadaki kripto fenomenleri üzerinden tanıtım faaliyetlerini sürdürdüğü görülüyor. Yapılan incelemelerde çeşitli fenomen hesaplarında Bitget’e ait kampanyaların, kayıt bağlantılarının ve platform avantajlarının paylaşılmaya devam ettiği belirlendi. Uzmanlar, platform adına kullanıcı yönlendiren affiliate bağlantıları veya tanıtım içeriklerinin, mevcut düzenlemeler kapsamında hem platform hem de paylaşımı yapan kişiler açısından hukuki sonuç doğurabileceğini ifade ediyor.

Hesaplar Bitget Global ile ilişkili

Bitget’in Türkiye’deki tanıtım faaliyetlerinde öne çıkan hesaplardan biri de Bitget Global Türkiye Topluluğu oldu. Söz konusu hesabın profil açıklamasında “resmi olmayan topluluk hesabı” ifadesi yer alıyor. Ancak hesabın sosyal medya platformunda Bitget Global’in ilişkili hesapları arasında gösterildiği görülüyor. İncelemelerde bu hesap üzerinden Bitget Global tarafından hazırlanan kampanyaların, ödül programlarının, listeleme duyurularının ve çeşitli promosyon içeriklerinin Türkçe olarak düzenli biçimde paylaşıldığı tespit edildi. Uzmanlar, bir hesabın kendisini “resmi olmayan topluluk” olarak tanımlamasının tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını, hesabın fiili kullanım şekli, platformla olan ilişkisi ve yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bitget’in Türkiye’deki tanıtım faaliyetlerinde öne çıkan hesaplardan biri de Bitget Global Türkiye Topluluğu oldu. Söz konusu hesabın profil açıklamasında “resmi olmayan topluluk hesabı” ifadesi yer alıyor. Ancak hesabın sosyal medya platformunda Bitget Global’in ilişkili hesapları arasında gösterildiği görülüyor. İncelemelerde bu hesap üzerinden Bitget Global tarafından hazırlanan kampanyaların, ödül programlarının, listeleme duyurularının ve çeşitli promosyon içeriklerinin Türkçe olarak düzenli biçimde paylaşıldığı tespit edildi. Uzmanlar, bir hesabın kendisini “resmi olmayan topluluk” olarak tanımlamasının tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını, hesabın fiili kullanım şekli, platformla olan ilişkisi ve yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yaptırım riski gündemde

Uzmanlar, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tanıtımını yapan fenomenlerin ve pazarlama faaliyetlerine aracılık eden kişi veya oluşumların da yaptırım kapsamına girebileceğine dikkat çekiyor. Aynı değerlendirmelerde, “kendi deneyimim” görünümü altında yapılan birçok paylaşımın fiilen reklam niteliği taşıyabileceği ve affiliate sistemlerinin çıkar çatışmasına yol açabileceği ifade ediliyor. Bitget’in fenomen iş birlikleri, Bitget Global Türkiye Topluluğu üzerinden yürüttüğü Türkçe tanıtım faaliyetlerinin, mevcut düzenlemeler çerçevesinde nasıl değerlendirileceği ise önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.