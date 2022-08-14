Ahlat'ta "2. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika
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Ahlat'ta "2. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası" düzenlendi

14.08.2022 17:33
Ahlat'ta "2. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası" düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "2. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "2. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Ahlat Gençlik Spor Kulübünce organize edilen turnuvada 40 yaş ve üstü sporculardan oluşan 4 takım mücadele etti.

Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakalar öncesinde konuşan kulüp başkanı Kenan Örken, ikincisini düzenledikleri turnuvaya şehir dışından da katılımın olduğunu söyledi.

Takımlara teşekkür eden Örken, "İlçemizde spora emek vermiş 40 yaş ve üzeri sporseverleri bir araya getiriyoruz. 40 ile 70 yaş arasında abilerimiz formalarını giyerek bu organizasyonun içinde yer aldılar. Turnuvayı her yıl büyüterek yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Turnuvaya katılan 68 yaşındaki Nahit Horosan ise bu sayede arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Uzun yıllar Ahlat'ta futbol oynadık. Turnuva için Bursa'dan geldim. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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Ahlat'ta 'Şöhretler Karması Futbol Turnuvası' düzenlendi Ahlat'ta 'Şöhretler Karması Futbol Turnuvası' düzenlendi
Kaynak: AA

gençlik, Bitlis, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta '2. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ahlat'ta "2. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika
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