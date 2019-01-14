Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası

Bitlis'te 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası

1 saat önce

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Bitlis'te "3 Bant Bilardo İl Birinciliği" turnuvası düzenlendi.

Bitlis'te 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası, System.String[]
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Bitlis'te "3 Bant Bilardo İl Birinciliği" turnuvası düzenlendi.

Bitlis ve ilçelerinden toplam 100 sporcunun katılımıyla Bitlis'te özel bir bilardo salonunda gerçekleştirilen turnuva bir hafta sürdü. Yoğun ilgi gören ve oldukça çekişmeli geçen turnuva sonucunda Çetin Barak birinci, Ferhat Gül ikinci, Hüseyin Güzeldere üçüncü, Bakir Gül ise dördüncü oldu. Dereceye giren sporcular, kupa ile ödüllendirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular, Bitlis'i temsilen şubat ayında düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılacak.

Düzenlenen turnuva ile ilgili bilgi veren Bilardo Bitlis İl Temsilcisi Mesut Bulut, 7 gün devam eden turnuvanın oldukça çekişmeli geçtiğini söyledi. Turnuvaya Bitlis ve ilçelerinden toplam 100 sporcunun katıldığını ifade eden Bulut, "Bitlis olarak bu yılın ilk defa '3 Bant Bilardo İl Birinciliği' turnuvasını gerçekleştirdik. Turnuva oldukça çekişmeli geçti. Bir hafta boyunca devam eden turnuva sonunda dereceye giren sporcular kupa ile ödüllendirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular, Bitlis'i temsilen şubat ayında düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılacak. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Turnuva'da şampiyon olan Çetin Barak ise, oldukça keyifli bir turnuva olduğunu dile getirdi. Turnuvada birinci olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Barak, "Bilardo alanındaki başarıma bir yenisini daha eklediğim için mutluyum. Turnuva son derece heyecanlı ve bir o kadar keyifli geçti. Turnuva boyunca hem keyifli hem de çekişmeli maçlar yaptık. Bu maçlar sonunda da turnuvayı birinci olarak tamamladığım için mutlu ve gururluyum. Bu vesile ile turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Bitlis'i temsilen şubat ayında düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında da ilimizi en iyi şekilde temsil edip, oradan da başarılı bir sonuçla döneriz" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Bitlis, Spor
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