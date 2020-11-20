Bitlis'te "Bu Gün Fidan Yarın Nefes Projesi" - Son Dakika

Bitlis'te "Bu Gün Fidan Yarın Nefes Projesi"

20.11.2020 11:01
Bitlis'te

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliğince "Bu Gün Fidan Yarın Nefes Projesi" kapsamında fidan dağıtıldı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliğince "Bu Gün Fidan Yarın Nefes Projesi" kapsamında fidan dağıtıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Adliye Sarayı bahçesine fidan dikti.

Akdoğan gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın koordinesinde tüm ülke genelinde Adalet Ormanları oluşturulduğunu söyledi.

Akdoğan, "Bitlis'te yaklaşık 33 bin metrekarelik bir alan tahsis edildi. Bugüne kadar Bitlis'te yaklaşık 16 bin fidan dikildi. Amacımız Adalet Ormanları dediğimiz alanların yeşillenmesini ve Denetimli Serbestlik tedbirlerinden faydalanan hükümlülerimizin toplumsal açıdan sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu çalışmaların daha faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Fidan dağıtım törenine, Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Aykut Gönül, Cumhuriyet Savcısı Ali Can Yabul, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kanber Ata, Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, Savcılık Yazı İşleri Müdürü Kadir Bayraktar, İdari İşler Müdürü Ali Susam, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Denetimli Serbestlik, Cumhuriyet, Adalet, Bitlis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Bu Gün Fidan Yarın Nefes Projesi' - Son Dakika


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