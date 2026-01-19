Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu

Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu
19.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış turizmi denince akla gelen Uludağ ve Palandöken'in yeni rakibi Bitlis oldu. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla kentteki kayak tesisleri doldu taştı. Vatandaşlar ve öğrenciler karla kaplı pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak kışın keyfini çıkarırken, 8-15 yaş grubu öğrenciler için kayak kursları da açıldı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bitlis'te, tatili fırsat bilen vatandaşlar ve öğrenciler kayak merkezlerine akın etti.

HAFTA SONU İLE TATİL BİRLEŞTİRİLDİ, KARIN KEYFİ ÇIKARILDI

Hafta sonunu da tatille birleştiren aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren kayak tesislerine gelerek pistlerde kaymanın keyfini çıkardı. Kayak, kızak ve snowboard yapan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen eğlenceli vakit geçirdi.

Bitlis'te kış turizmi yarı yıl tatiliyle canlandı

YETKİLİLERDEN UYARI VAR

Tesislerde zaman zaman yoğunluk oluşurken, görevliler vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirleri aldı. Yetkililer, yarıyıl tatili boyunca kayak tesislerinde hareketliliğin devam etmesini beklediklerini belirterek, ziyaretçilere kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bitlis'te kış turizmi yarı yıl tatiliyle canlandı

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI TESİSLERİMİZE DAVET EDİYORUZ"

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, tatil boyuna 8-15 yaş grubu öğrencilere kayak kursu verileceğini belirtti. Elkatmış yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte kayak tesislerimiz oldukça dolmuş durumda. Özellikle Elaman Hanı kayak tesisimiz ulaşım noktasında da kolaylıklar sağladığı için civar ilçeler ve illerden oldukça rağbet gören bir tesis. Aynı şekilde merkezden bulan kayak tesisimiz de 2 haftadır açmış bulunmaktayız. Kar yağışının başlamasıyla birlikte tesislerimizde snowtrack aracımızla düzeltme işlemlerimizi başlattık. Burada bulunan tesislerimizin 3 tanesini hemen açtık. Şu an bulunduğumuz yerde kızak tesisimiz var. Sol tarafımızda alp disiplini var. Hemen ilerisinde de kayaklı koşu tesisimiz bulunmaktadır. Sömestır tatilinin başlamasıyla birlikte yine Gençlik Spor İl Müdürü olarak aktif şekilde kayak kurslarımız devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızı, kayak severlerimizi bu tesislerimize davet ediyoruz. Ayrıca 15 günlük yarıyıl tatilinde kayak kursları açarak, 8-15 yaş grubu öğrencilere kayak temel eğitim kursları vereceğiz."

Bitlis'te kış turizmi yarı yıl tatiliyle canlandı
Bitlis'te kış turizmi yarı yıl tatiliyle canlandı
Bitlis'te kış turizmi yarı yıl tatiliyle canlandı
Kaynak: İHA

Erhan Onur, Eğitim, Turizm, Bitlis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu
Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu
İlker Yağcıoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na sert eleştiri: Futbolu unutmuş İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi. Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:34:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.