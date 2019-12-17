Bitlis'te sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

7 saat önce

Bitlis'teki bazı köy ve mezralar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı, System.String[]

Bitlis'teki bazı köy ve mezralar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Ayrancılar, Alaniçi, Narlıdere, Ağaçpınar, Yeşilsırt, Cumhuriyet, Abacılar, Sarıkonak, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarı Ölek, Aşağı Ölek, Ilıcak, Kalupat, Üçevler, Karakuş, Aşağı Balcılar, Yukarı Balcılar, Çeltikli, Aşağı Koçak, Aşağı Yolak, Yukarı Yolak, Yukarı Çerman, Dursun, Beşkaynak, Yarönü, Uçankuş, Dikme, Yukarı Dikme, Aşağı Dikme, Bayırlı, Kınalı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağı Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Cevizdalı, Karaca, Kaşıklı, Konalga, Kayalıbağ, Dutköy köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 17 Aralık 2019 Salı günü saat 06.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim/öğretim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)

Ayrancılar, Narlıdere, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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