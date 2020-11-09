Blackpills, Türkiye'de ilk kez TV'de - Son Dakika

Blackpills, Türkiye'de ilk kez TV'de

09.11.2020 12:19
Blackpills, Türkiye'de ilk kez TV'de, System.String[]

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, dizisever müşterileri için yeni bir içerik sunuyor.

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, dizisever müşterileri için yeni bir içerik sunuyor. Dünyaca ünlü içerik üreticisi Blackpills'in kısa formatlı dizileri Türkiye'de ilk kez Vodafone TV'de yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone TV, izleyicilerine 35'in üzerinde Blackpills dizisi izleme imkanı sağlayacak.

Dünyanın önde gelen içerik üreticilerinden Blackpills ile anlaşan Vodafone TV, izleyicilerine 35'in üzerinde dizi izleme imkanı sağlayacak.

Buna göre, Vodafone TV'de her hafta yeni bir dizi tüm bölümleriyle birlikte yayınlanacak.

Mobil ekran deneyimini de maksimumda yaşatacak, özel olarak kurgulanmış hikayeleri ve çekim teknikleri ile Blackpills dizileri, Türkiye'de ilk kez Vodafone TV'de yayınlanacak.

Vodafone TV kullanıcıları, Tycoon, Icarus, Skinford S1, A Girl Is A Gun ve Rounds gibi Blackpills içeriklerini, hiçbir ek ücret ödemeden, paketleri çerçevesinde izleyebilecek.

Patrick Holzman ve Daniel Marhely tarafından 2017'de kurulan Blackpills, 3 yıldan kısa bir sürede, aralarında Monica Bellucci, James Franco, Denise Richards gibi ünlü Hollywood yıldızlarının da yer aldığı 50'yi aşkın dizi film projesine imza attı.

Mart 2019'da bir stüdyo da kuran Blackpills, dünyaca ünlü canlı yayın platformları, uluslararası TV ağları ve prodüksiyon şirketleri ile iş birliği yapmaya başladı.

Blackpills, özellikle yoğun akıllı telefon kullanımıyla ön plana çıkan genç kuşak izleyicilerinin alışkanlık ve ilgi alanlarına uygun kısa süreli ve kolay tüketilen içerikler üretiyor.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 5 milyondan fazla indirildi.

"Kullanıcılarımız, mobil haldeyken de dizi izlemenin keyfine varacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, özellikle dizisever müşterilerimiz için yepyeni bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın önde gelen içerik üreticilerinden Blackpills'in özellikle genç izleyiciler arasında çok ses getiren kısa formatlı dizilerini Vodafone TV ekranlarına getiriyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu servisimizle kullanıcılarımız, mobil haldeyken de dizi izlemenin keyfine varacak. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Blackpills İcra Kurulu Başkanı Patrick Holzman ise Blackpills'in hızlanan ve büyüyen hikayesini Türk izleyicilere Vodafone TV ile ulaştırmaktan dolayı son derece heyecanlı olduklarını belirtti.

Vodafone, Türkiye, Film, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Blackpills, Türkiye'de ilk kez TV'de - Son Dakika Ekonomi


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