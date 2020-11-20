BM: Etiyopya'daki çatışmalardan dolayı Sudan'a 200 bin kişi sığınabilir - Son Dakika

BM: Etiyopya'daki çatışmalardan dolayı Sudan'a 200 bin kişi sığınabilir

20.11.2020 18:57
BM: Etiyopya'daki çatışmalardan dolayı Sudan'a 200 bin kişi sığınabilir, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a gelecek 6 ayda 200 bin kişinin sığınmasının beklendiğini bildirdiBMMYK Sudan Daimi Temsilcisi Axel Bisschop, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısına video...

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a gelecek 6 ayda 200 bin kişinin sığınmasının beklendiğini bildirdi

BMMYK Sudan Daimi Temsilcisi Axel Bisschop, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlandı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yetkililerin de katıldığı toplantıda Bisschop, "Tüm kurumlarla birlikte, yaklaşık 200 bin kişi için bir müdahale planı oluşturduk." dedi.

Bisschop, Sudan'a son iki haftadan az bir zamanda 31 bin kişinin sığındığını, günde 4-5 bin kişinin bu ülkeye giriş yaptığını belirterek, gelecek günlerde bu sayının artacağını öngördüklerini belirtti.

Mevcut duruma göre, Sudan'a gelecek 6 ayda 200 bin Etiyopyalının sığınmasının planlandığını aktaran Bisschop, "Tüm kurumlarla birlikte yaklaşık 20 bin kişi için bir müdahale planı oluşturmuştuk. Şu anda yaklaşık 31 bin kişiye ulaştık ve bu rakamı çoktan aştık. Yeni planlama rakamı yaklaşık 200 bin kişi." ifadelerini kullandı.

Acil ateşkes çağrısı

BMMYK'nın Cenevre'deki merkezindeki sözcülerinden Babar Baloch ise aynı toplantıda yaptığı açıklamada, Tigray bölgesinde acilen geçici bir ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Baloch ayrıca sivillerin güvenliği ve geçişi için insani koridorların açılmasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sudanlı yetkililer, dün, Etiyopyalı sığınmacıların sayısının 36 bine ulaştığını duyurmuştu.

Sudan'da halen 1 milyon sığınmacı bulunuyor

Etiyopya'dan gelecek on binlerce sığınmacı göçü, tarihinin en büyük sel felaketi, kabile çatışmaları, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçen Sudan'ın yükünü daha da ağırlaştıracağından hükümet uluslararası yardım kuruluşlarına destek çağrısı yapmıştı.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Cenevre, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Etiyopya'daki çatışmalardan dolayı Sudan'a 200 bin kişi sığınabilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar, kalemle sakal ve bıyık çizdiler Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de koronavirüs hastalarında kullanılan Remdesivir ilacını askıya aldı Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de koronavirüs hastalarında kullanılan Remdesivir ilacını askıya aldı         
18:55
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
Evde çıkan yangında alevlerin arasına dalan oğul, babasını çıkardı ama yaşlı adam hayata tutunamadı Evde çıkan yangında alevlerin arasına dalan oğul, babasını çıkardı ama yaşlı adam hayata tutunamadı         
17:20
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi         
15:53
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti         
15:46
Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı         
15:23
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 19:15:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM: Etiyopya'daki çatışmalardan dolayı Sudan'a 200 bin kişi sığınabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei