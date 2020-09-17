BM Genel Kurulu 22 Eylül'de toplanıyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22-29 Eylül tarihlerinde telekonferans yöntemi ile toplanacak. Bu yıl 75'inci yılını kutlayan BM'de Türkiye açısından bir ilk yaşanacak. Türkiye'den seçilen ilk isim olan eski AB Bakanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'na başkanlık yapacak. Türkiye açısından büyük önem taşıyan bu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapacak. Erdoğan'ın bu konuşma için özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Bu çerçevede dikkatler Erdoğan'ın konuşmasında olacak.

Konuşmasında salgına değinecek olan Erdoğan'ın, 140 ülkeye yardım gönderen Türkiye'nin pandemi ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan iş birliği ile Türkiye'ye karşı tırmandırılan gerilim ve bölge zenginliklerine yönelik gasp girişimleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer bulacak. Erdoğan, Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinden geri adım atmayacağına bir kez daha dikkat çekecek. Erdoğan'ın gündeminde Libya'daki son durum da bulunuyor. Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu hatırlatacak; 2011'den bu yana Suriye'de akan kanın durması için Türkiye'nin sahada ve masada gösterdiği çabalara işaret edecek.

İsrail'in Filistin'i işgaliyle ilgili de değerlendirmeler yapması beklenen Erdoğan'ın geçtiğimiz gün ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in normalleşme adı altında Filistin'i bitirme anlaşmasına da vurgu yapması bekleniyor. Erdoğan'ın ajandasında Batı'da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına da dikkat çekeceği ifade ediliyor.

(İHA)