BM Genel Sekreteri Guterres: "Lübnan halkı sayısız zorlukla mücadele ediyor" - Son Dakika

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, birçok zorlukla mücadele eden Lübnan halkının çektiği acılar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Guterres, 19 Aralık'ta başlayan Lübnan temaslarını değerlendirmek için başkent Beyrut'ta kaldığı otelde bir basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'ı bir kez daha ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Guterres, "Ancak bu güzel ülkenin insanlarının çok acı çekmesi beni derinden üzüyor. Lübnan halkı şu anda sayısız zorlukla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.