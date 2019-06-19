Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreterinden "Dünya Mülteciler Günü" mesajı
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BM Genel Sekreterinden "Dünya Mülteciler Günü" mesajı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreterinden
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış." değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Mülteciler Günü'nde, düşüncelerim, savaştan, çatışmadan ve zulümden kaçmak zorunda kalmış 70 milyondan fazla kadın, çocuk, erkek mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerle." ifadesini kullandı.
Dünyadaki mülteci sayısının 20 yıl öncesine göre ikiye katlanarak 70 milyonu aştığını belirten Guterres, "Bu hayret verici bir rakam." yorumunu yaptı.
Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere takdir
Guterres, dünya üzerinde yerinden edilmiş insanların çoğunun Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar, Somali ve Venezuela gibi ülkelerden olduğuna işaret ederek, "Kendileri ekonomik zorluklar ve güvenlik endişeleriyle mücadele ederken bile mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin insaniyetini takdir etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin misafirperverliğinin kalkınma ve yatırım ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Uluslararası koruma rejiminin birliğini yeniden oluşturmalıyız." çağrısını yaptı.
Geçen aralık ayında kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ının modern mülteci konularında ayrıntılı bir plan sunduğunu belirten Guterres, "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış." ifadesini kullandı.
Dünyada yerinden edilmiş kişilerin sayısı rekor seviyede
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Dünya Mülteciler Günü'nde yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu'nda, "dünyada geçen yıl zorla yerlerinden edilenlerin sayısının rekor seviyede artarak, 70,8 milyona ulaştığını ve bunların ağır yükünü Batılı zengin ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerin çektiğini" bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:18 Kaynak: AA
Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Güncel
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