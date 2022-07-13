BM'nin Yemen'deki Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu'nun görev süresi uzatıldı - Son Dakika
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BM'nin Yemen'deki Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu'nun görev süresi uzatıldı

13.07.2022 18:46
BM'nin Yemen'deki Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu'nun görev süresi uzatıldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), BM'nin Yemen'deki Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu'nun görev süresini bir yıl uzattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), BM'nin Yemen'deki Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu'nun görev süresini bir yıl uzattı.

BM'nin New York'taki Genel Merkezinde toplanan BMGK, Yemen'deki Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu'nun görev süresini 14 Temmuz 2023'e kadar tam bir yıl uzatan kararı kabul ettiğini açıkladı.

İngiltere tarafından sunulan ve 15 Konsey üyesince oy birliğiyle kabul edilen karar metninde, "geçen nisanda ilan edilen ateşkesi ve müteakip uzatılmasının, güçlendirilmesinin, sürdürülebilir bir ateşkese ve kapsamlı bir siyasi çözüme dönüştürülmesinin" memnuniyetle karşılandığını ifade edildi.

Kararda, BM misyonunun kıyı kenti Mocha'da kalıcı olarak konuşlandırılmasına atıfta bulunularak, "Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerde Hudeyde Anlaşması'nı desteklemek için BM Misyonunun varlığının kurulmasının memnuniyet verici" olduğu belirtildi.

Konsey kararında, "Güvenlik Konseyi'nin Yemen genelinde sürdürülebilir bir ateşkes de dahil olmak üzere, sahadaki gelişmelerin gerektirebileceği her türlü gerekli düzenlemeyi yapma niyeti" teyit edilirken, Husi grubu müzakerelerde esnek hareket etmeye, Taiz çevresindeki ana yolları bir an önce açmaya ve BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu personelinin hareketini engelleyen kısıtlamalara son vermeye çağrıldı.

Güvenlik Konseyi, geçen yıl 14 Temmuz'da BM Misyonu'nun görev süresini 13 Temmuz'a kadar uzatan kararı kabul etmişti.

BM Misyonu'nun kurulması

BM Yemen'deki Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu, Yemen hükümeti ile Husi grubu arasında Aralık 2018'de Stockholm Anlaşması'nın imzalanmasından kısa süre sonra 2452 sayılı Konsey Kararı uyarınca kuruldu.

Stockholm Anlaşması, önemli bir liman kenti olan Hudeyde'nin silahsızlandırılmasına yönelik anlaşmanın yanı sıra mahkum değişim mekanizması ve Taiz'deki çatışmayı sakinleştirmeye yönelik bir anlayış beyanı içeriyordu.

Yemen, hükümet yanlısı güçler ile İran'dan destek almakla suçlanan ve Eylül 2014'ten bu yana Sana da dahil olmak üzere vilayetleri kontrol eden Husi milisleri arasında bir savaşa tanık oluyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, New York, England, Yemen, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BM'nin Yemen'deki Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu'nun görev süresi uzatıldı - Son Dakika
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