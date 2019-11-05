Son Dakika Haberleri: BM Riyad Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı
Son Dakika Güncel BM Riyad Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

BM Riyad Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

8 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Riyad Anlaşması'nın Yemen'de barışa ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

BM Riyad Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Riyad Anlaşması'nın Yemen'de barışa ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Griffiths, BM Yemen Özel Temsilciliğinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anlaşmanın imzalanmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirten Griffiths, "Yemen'deki çatışmanın barışçıl bir anlaşmayla çözülmesi yolundaki çabalarımız için bu anlaşma önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Griffiths, ülkenin güneyindeki grupların taleplerinin dikkate alınmasının ülke çapında barışın sağlanması açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, anlaşmanın Aden ve çevresindeki vilayetlerde istikrarın sağlanması ve vatandaşların gündelik hayatına olumlu etki yapması temennisinde bulundu.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması bugün tarafların katıldığı bir törenle imzalandı.

Güneydeki olaylar

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan, konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:30 Kaynak: AA
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