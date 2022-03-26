BMGK üyesi 10 ülkeden Taliban'a okulları kız çocuklarına açması çağrısı - Son Dakika
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BMGK üyesi 10 ülkeden Taliban'a okulları kız çocuklarına açması çağrısı

26.03.2022 00:20
BMGK üyesi 10 ülkeden Taliban'a okulları kız çocuklarına açması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 10 ülke Taliban'a kız çocuklarının okula gitmesini engellememesi çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 10 ülke Taliban'a kız çocuklarının okula gitmesini engellememesi çağrısı yaptı.

Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç, Arnavutluk, Brezilya, Gabon, İrlanda, Meksika, İngiltere ve ABD, ortak bir açıklama ile Taliban'ın kız çocuklarının ortaokul ve liseye gitmesini engellemesine tepki gösterdi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, 10 ülke adına yaptığı ortak açıklamada, Afganistan'daki tüm kız çocuklarının okula gitme hakkına dikkati çekti.

Afganistan'da bir milyondan fazla kız çocuğunun okula gitmeye hazırlanırken son anda umutlarının suya düştüğünü söyleyen de Rivière, Taliban'ın söz konusu bu kararının son derece "rahatsız edici bir gerileme" olduğunu ve uluslararası toplumla angajmanını da sekteye uğrattığını ifade etti.

Eğitimin tüm çocuklar için evrensel bir hak olduğunu hatırlatan de Rivière, Taliban'a kız çocuklarının okula gitmesini engellememesi çağrısı yaptı.

Taliban geçici hükümeti, ilkokulların kız öğrenciler için açık olduğunu, ortaokul ve liselerin ise ikinci bir emre kadar bekleyeceğini, okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından açılacağını duyurmuştu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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