Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi - Son Dakika
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Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Evde kal' çağrılarına rağmen başka şehirlerden yazlıklarına gelenler, 14 günlük karantina sürelerine uyup uymadıklarının belirlenmesi için evlerinde denetlendi.

Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Evde kal' çağrılarına rağmen başka şehirlerden yazlıklarına gelenler, 14 günlük karantina sürelerine uyup uymadıklarının belirlenmesi için evlerinde denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan denetimlerde, karantina kuralına uymadığı belirlenenler hakkında tutanak tutuldu.

Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarları, bugün yazlıkçıları evlerine giderek kontrol etti. Cumhuriyet ve Cevat Şakir Mahallelerindeki yazlıkları tek tek gezen görevliler ve muhtarlar,14 gün kuralına uyanlara teşekkür etti. Kayıtlı adresinde bulunamayan yazlıkçılar hakkında ise tutanak tutuldu.

Yaklaşık bin adrese giden ekipler, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara da Vefa İletişim Hattı'nın numaralarını verip, ihtiyaç halinde buradan yardım isteyebileceklerini bildirdi.

'14 GÜN KURALINA UYACAĞIM'

Yetkililer tarafından evinde kontrol edilen Necla Tabak, "Alınan tedbirleri çok yerinde buluyorum. Antalya'dan gelene kadar toplam 3 polis kontrolünden geçtim ve ateşim ölçüldü. Polis memurları çok kibar ve saygılılardı. Gayet olumluydu. Ben de 14 gün kuralına uyup, dışarı çıkmayarak, evde kalacağım. Bodrum bu anlamda kurallara çok uyuyor. Sokaklar bomboş. Bodrum'un insanın bu konuda çok bilinçli" dedi.

Yazlıkçılardan Mehmet Erkin de "Hayatta uzun kalmak için 14 gün kuralına uyacağım. Akrabalarımı da aradım onlar da aynı şekilde, 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Hiç sokağa çıkmıyorlar" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ise denetime katıldığını belirtip, "Şehir dışından gelen vatandaşlarımız için emniyet müdürlüğümüz ve ilçe sağlık müdürlüğünden arkadaşlarımızla denetimler yapıyoruz. Şehir dışından gelenlerin evde olup olmadıklarını denetliyoruz. Şu an benim mahallemde il dışından gelen 2 kişi vardı onların denetledik" dedi.

YAZLIKÇI SAYISI DÜŞTÜ

Yetkililer, son bir ay içerisinde yaklaşık 100 bin yazlıkçının Bodrum'a geldiğini bildirdi. Mart ayının ilk 2 haftasında günlük gelen yazlıkçı sayısının yaklaşık 2 bin olduğu, uygulamaların artmasıyla ve şehriler arası yolculuğa getirilen kısıtlamalarla birlikte bu sayının günlük 100 kişiye düştüğü belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:05 Kaynak: DHA

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