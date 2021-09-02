Bodrum Belediyesi, Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenledi - Son Dakika

Koro, medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla seslendirdiği farklı dillerdeki şarkılarla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Antakya Medeniyetler Korosu Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde konser verdi.Yılmaz Özfırat'ın şefliğini yaptığı ve üç semavi dine mensup kişilerden oluşan koro, çok dilli şarkılar dinleyicilerin beğenisini topladı. Bodrum Belediyesi'nin dünya barış günü nedeniyle organize ettiği konser öncesi konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünya barışının önemini vurguladı; ''Dilimizden sevgi, umut ve barış sözlerini hiç düşürmeyeceğiz'' dedi.

''BARIŞ ŞARKILARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Başkan Aras, konuşmasında şunları ifade etti:

''Sevgili dostlar, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğimize hoş geldiniz. Bir gün önce, yine mütevazi bir etkinlikle tarihimizin en büyük zaferini kutladık. Bugün de barışı çoğaltmak, barışı yüceltmek için bir araya geldik. 30 Ağustos zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin temel taşıydı. Ömrü cephede geçen bir Başkomutan bu sözüyle, milletine ve tüm dünyaya barış nasihati vermişti. Yurtta barış, dünyada barış; Mustafa Kemal Atatürk'ün insanlığa bıraktığı en büyük ve en anlamlı mirastı. Bizler, o mirası en temel ilkemiz olarak benimsemeye, barış için çalışmaya, barış için ter dökmeye ve barış şarkıları söylemeye devam edeceğiz. Çünkü barışa emek verenler, barış söylemleriyle dünyayı güzelleştirenler hayatı çoğaltır. İşte bu yüzden dilimizden sevgi, umut ve barış sözlerini hiç düşürmeyeceğiz. Kimliği, fikirleri, dili, dini ne olursa olsun, bütün insanları aynı sevgiyle, aynı hoşgörüyle kucaklamaya devam edeceğiz. Barış ve güzellik, Bodrum'un toprağında, havasında, suyunda ve mayasında vardır. Kadim kültürümüzle zenginleşen bu coğrafyanın en büyük özelliği budur. Biz de bu düşünceden hareketle, Dünya Barış Günü'nü çok özel ve anlamlı bir etkinlikle kutlamak istedik. Farklı dil, din ve kültürden oluşan Antakya Medeniyetler Korusu, okuduğu değişik kültürlere ait halk şarkıları, türküler, barış ve kardeşlik ezgileriyle birazdan burada izlerle olacak.1 Eylül Dünya Barış günü, insanlık tarihinde savaşların, kıtlıkların, hastalıkların yarattığı yıkım süreçlerine karşı, barış özleminin dile getirildiği gündür. Biz bu dileğimizi dünyaya haykırmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun; biz hep barışın, sevginin, dayanışmanın tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Barışın, hoşgörünün, özgürlüğün kenti Bodrum'un bu değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Karanlığın yerine aydınlığı, nefretin yerine sevgiyi, savaşın yerine barışı yüceltmeye devam edeceğiz. Umuda, sevgiye ve barışa sarılmaya devam edeceğiz. Dünya Barış Gününüz kutlu olsun.'' dedi.

Konserin sonunda yurttaşlar koro üyeleri ve Başkan Aras'la hatıra fotoğrafı çektirip, bu unutulmaz gece için Bodrum Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.