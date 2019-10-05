Son Dakika Haberleri: Bodrum belediyesi bodrumspor - kastamonuspor 1966: 1-5
Son Dakika Spor Haber

Bodrum belediyesi bodrumspor - kastamonuspor 1966: 1-5

1 saat önce

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Kadir Kantekin (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (x) - Medeni (x), Muhammet (x), Orham Şam (x), Emre Özkan (x), Sergen (x) (Dk. 84 Emre), Emirhan (xx), Batuhan (xx), Mustafa Sevgi (x) (Dk.

Bodrum belediyesi bodrumspor - kastamonuspor 1966: 1-5, System.String[]

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Kadir Kantekin (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (x) - Medeni (x), Muhammet (x), Orham Şam (x), Emre Özkan (x), Sergen (x) (Dk. 84 Emre), Emirhan (xx), Batuhan (xx), Mustafa Sevgi (x) (Dk. 57 Altuğ x), Hüseyin Kala (x) (Dk. 57 Şaban x), Celal (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: İsmail Şahmalı (xx) - Recep (xxx), Alican (xx) (Dk. 65 Ömer xx), Doğanay (xx), Metincan (xxx) (Dk. 69 Yusuf xxx), Berkay (xxx) (Dk. 80 Nezir), Harun (xx), İlyas Çakmak (xxx), Faruk (xxx), Özgür (xx), Hakan (xx)

GOLLER: Dk. 39 ve Dk. 53 İlyas Çakmak, Dk. 45 Metincan, Dk. 57 Berkay, Dk. 77 Yusuf (Kastamonuspor) - Dk. 64 Batuhan (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Celal, Orhan Şam, Hüseyin Kala, Muhammet, Şaban (Bodrumspor) - Recep, İlyas, Hakan (Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, seyircisi önünde karşılaştığı Kastamonuspor 1966'ya 5-1 mağlup olarak bozguna uğradı. Konuk ekipte 39'uncu ve 53'üncü dakikalarda İlyas, 45'inci dakikada Metincan, 57'nci dakikada Berkay, 77'nci dakikada ise Yusuf rakip fileleri sarsarken, Bodrum'un tek golünü 64'üncü dakikada Batuhan attı. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar 5 puanda kalırken, Kastamonu temsilcisi 9 puana ulaşarak üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

Kastamonuspor, Bodrum, Bingöl, Şam, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaraylı futbolcu Seri gıda zehirlenmesi geçirdi
Selim Soydan'dan çok konuşulan kare için açıklama: Doğal bir tepkiydi Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Alanya maçında yok Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:08:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum belediyesi bodrumspor - kastamonuspor 1966: 1-5
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]