Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 33 sanatçının yer aldığı sergi açıldı

Bodrum'da 33 sanatçının yer aldığı sergi açıldı

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 33 sanatçının katıldığı "Başlangıç" adlı sergi açıldı.

Bodrum'da 33 sanatçının yer aldığı sergi açıldı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 33 sanatçının katıldığı "Başlangıç" adlı sergi açıldı.
D-Marin Turgutreis Yacht Club'da sanat etkinlikleri İnception (Başlangıç) isimli sergi ile başladı.
Resim, heykel, model, gravür, çizim, vitray, filografi, cam füzyon, cam vitray, fotoğraf, kat'ı sanatı ve yerleştirmelerinden bir seçki sunan, görsel sanatlar karma yapıtlar sergisine, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 33 sanatçı 37 yapıtıyla katıldı.
11 Haziran'a kadar açık kalacak sergiye tatilciler ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:55 Kaynak: AA
Turgutreis, Muğla, Bodrum, Kültür Sanat
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