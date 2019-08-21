Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


İlk olay Bodrum Akyarlar açıklarında lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden 8 Kongo, 3 Nijerya, 1 Togo, 1 Kamerun ve 1 Güney Afrika olmak üzere Toplam 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Aynı gün içerisinde Bodrum Karaada Güneyinde lastik botla Yunan adalarına kaçmak isteyen 23 Suriye, 13 Filistin, 2 Mısır olmak üzere toplan 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.


Gün içerisinde Bodrum Bitez açıklarında fiber tekne kaçmaya çalışan 5 Suriye, 3 Filistin, olmak üzere Toplam 8 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 Türk şahıs'da yakalandı.


Farklı bölgelerden toplamda 2 lastik bot, 1 fiber tekne 60 düzensiz göçmen organizatör olduğu iddia edilen 1 Türk şahıs yakalandı.


Düzensiz göçmenlere adli ve idari işlemleri yapılması için Turgutreis limanina getirildi. Yapılan işlemlerden sonra 60 düzensiz göçmen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Organizatörün ise halen gözaltında olduğu öğrenildi - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
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