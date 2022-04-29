BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI - Son Dakika
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BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

29.04.2022 17:49

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Bayramda kentte 1 milyon turist beklenirken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı.

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kente akın etti. Resmi nüfusu 175 bin olan kente bayram tatili ile birlikte 1 milyona yakın yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kent genelinde Emin Anter Bulvarı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Konacık Kavşağı istikametinden Turgutreis istikametine kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücülerin ise emniyet şeridini ihlal edip araçlarını kaldırımda kullandığı görüldü. (DHA)

BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

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Bodrum'da bayram trafiği başladı Bodrum'da bayram trafiği başladı Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI - Son Dakika
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