Bodrum'da kavgada bıçaklanan kişi yol kenarında bulundu - Son Dakika

Bodrum'da kavgada bıçaklanan kişi yol kenarında bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan kişi, polis ekiplerince yol kenarında bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada yaralanan kişi, polis ekiplerince yol kenarında bulundu. Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede silahlı kavga çıktığı, şüphelilerin araçla bölgeden uzaklaştığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, kavgada yaralanan Celil Y'yi olay yerine yakın bir alanda yolda yaralı halde buldu. Yaralanan Celil Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler araçla kaçan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu Bitez Mahallesi'nde yakaladı. Araçtaki G.B. ve O.I. gözaltına alınırken, yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. Öte yandan Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 21:58

Kaynak: AA

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