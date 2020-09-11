Bodrum'da koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kafe, restorant ve toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Bodrum Kaymakamlığı Kovid-19 denetim kurulu ekibi Bodrum genelinde, mahalle muhtarlarının da katılımıyla başta restoran ve kafe olarak hizmet veren işletmeler olmak üzere genel denetim gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Turizm Danışma Müdürlüğü ekipleri ile Bodrum Esnaf Sanatkarlar Odası ve Bodrum Ticaret Odası'ndan temsilcilerin katıldığı denetimlerde, işletme sahiplerine koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulunuldu. Bazı işletmelerde masa mesafeleri ölçülerek, girişlerde zorunlu olan ateş ölçer ve maske kullanımı kontrol edildi.

Denetimler kapsamında Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da toplu taşıma ve taksilere yönelik gerçekleşen denetime katıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleşen denetimde minibüslerde yolcu sayısı ve maske kontrolü gerçekleştirildi. Taksilerinde kontrol edildiği denetleme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz şunları söyledi:

"Emniyet, jandarma, mahalle denetim ekipleri, sahil güvenlik birimleri, belediyemiz, özel denetim ekiplerimiz sürekli denetim yapıyor. Zaten denetim olayı süreklilik arz eden bir şey. Bugün yaptık, yarın bırakacağız diye bir şey değil. Sürekli yapıyoruz. Türkiye genelinde bugün ciddi bir denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda bizde denetimler yaptık. Amacımız vatandaşlarımızı uyarmak. Artık çok müsamahalı davranmıyoruz. Kurallara uymayanlara cezai işlem yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarını da denetledik. Ciddi takip içerisindeyiz. Ayakta yolcu taşınmasına, hijyen kurallarına uyulmamasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugün olduğu gibi bu hastalık ortadan kalkana kadar bu denetimlere ciddiyetle devam edeceğiz."