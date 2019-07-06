Bodrum'da "Özgürlük" sergisi açıldı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 33 sanatçının bir araya gelerek açtığı "Özgürlük" adlı sergi, beğeni topladı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:53 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, 33 sanatçının bir araya gelerek açtığı "Özgürlük" adlı sergi, beğeni topladı.
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Club, 2019 yılı sergi takviminin üçüncüsünü düzenlenen etkinlikle açtı. Sergide bir araya gelen 33 sanatçı bilinçaltı, kültür, tarih, doğa ve sanat bütünlüğünün yer aldığı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sundu.
"Özgürlük" adı verilen serginin 13 Temmuz'a kadar gezilebileceği belirtildi.
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