Bodrum'da Yelkenli Tekne Karaya Oturdu

Bodrum\'da Yelkenli Tekne Karaya Oturdu
03.11.2025 19:00
Bodrum\'da Yelkenli Tekne Karaya Oturdu
Haber Videosu

Bodrum'da 'Aegean Clipper' yelkenli tekne karaya oturdu, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 41 metre boyundaki yelkenli tekne karaya oturdu. Tekne için ekipler kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'da dev tekne karaya oturdu. Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Burnu önlerinde seyreden "Aegean Clipper" adlı yelkenli teknenin karaya oturduğu bildirildi.

DEV TEKNE KARAYA OTURDU

Hareket edemeyen teknenin kaptanı, gaz vererek tekneyi kendi motor gücüyle kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Teknenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

03.11.2025 19:00

SON DAKİKA: Bodrum'da Yelkenli Tekne Karaya Oturdu - Son Dakika
