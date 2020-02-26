Bodrum Deniz Müzesi'nden gemici yemekleri atölyeleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum Deniz Müzesi'nden gemici yemekleri atölyeleri - Son Dakika

Bodrum Deniz Müzesi'nden gemici yemekleri atölyeleri

6 saat önce

Bodrum Deniz Müzesi, "Denizcilik Buluşmaları" kapsamında yepyeni bir atölye çalışmasıyla deniz tutkunlarını bir araya getirecek.

Bodrum Deniz Müzesi'nden gemici yemekleri atölyeleri, System.String[]

Bodrum Deniz Müzesi, "Denizcilik Buluşmaları" kapsamında yepyeni bir atölye çalışmasıyla deniz tutkunlarını bir araya getirecek. "Denizci Mutfağı: Girit Gemici Yemekleri" konulu yemek atölyelerinin geliri müzeye aktarılacak.


İlki 5 Mart günü başlayacak olan yemek atölyeleri 4 farklı bölümden oluşuyor. 4 Gün, 4 Sofra Yemek Atölyelerinde her güne özel farklı bir denizci mutfağı menüsüyle katılımcılar kendilerine tahsis edilen pişirme alanlarında uygulamalı olarak bu yemekleri yapacaklar.


Girit ve Yunanistan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı tarafından verilecek olan atölye çalışmalarında, ahtapotun ve kuru fasulyenin susuz da pişirileceği gibi birçok bilgi ve denizcilere has pişirme teknikleri katılımcılarla paylaşılacak.


Yıllar içinde Bodrum'un denizcilik kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen denizci mutfağının bir parçası olan Girit Gemici Yemekleri konulu atölye çalışmalarında, kalamar dolmadan balıklı patates ezmeye, domatlı balık pilakiden mürekkep balığı salatasına kadar çok çeşitli lezzetler katılımcılarla birlikte yapılacak.


12 kişilik gruplar halinde 5, 19, 26 Mart ve 2 Nisan'da gerçekleşecek atölyelerle ilgili detaylı programa http://bodrumdenizmuzesi.org/ adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. - MUĞLA

Denizcilik, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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