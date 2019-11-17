Bodrum katından dünyanın

Ankara'da üniversite arkadaşı dört girişimci tarafından bodrum katında kurulan Picus Güvenlik şirketince üretilen yerli siber güvenlik yazılımı, 20 ülkenin kritik bankacılık, finans ve petrol şirketleri tarafından kullanılıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde eğitim görürken arkadaş olan Süleyman Özarslan, Volkan Ertürk, Hamdi Alper Memiş ve Aycan İrican, yerli siber güvenlik yazılımı geliştirmek için harekete geçti.

Özarslan'ın yaşadığı bodrum katında 2013 yılında Picus Güvenlik şirketini kuran dört arkadaş, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle yerli siber güvenlik yazılımını geliştirdi.

Şirketin yazılımı birçok sektörün beğenisini kazandı. Yazılımı her geçen yıl geliştiren şirket, Türkiye'nin en önemli bankaları ve kurumlarının da yer aldığı 100'den fazla özel sektör ve kamu kurumunun siber güvenliğini sağlıyor. Şirketin siber güvenlik yazılımı, İspanya, İtalya, Almanya, Filipinler, Güney Kore, Singapur ve Meksika'nın da yer aldığı 20 ülkede bankacılık, finans, pazarlama, petrol ve sigorta şirketleri tarafından kullanılıyor.

"Ülkemizin siber güvenlik potansiyelini geliştirmeyi hedefliyoruz"

Şirket ortaklarından Süleyman Özarslan, AA muhabirine, kurdukları şirketle o yıllarda güvenlik sektöründe olmayan tamamen yeni bir teknoloji geliştirdiklerini söyledi.

Bu teknolojinin de siber saldırı simülasyonu yaparak kurumların saldırılara karşı risk durumunu ortaya çıkardığını, tespit edilen risklerin giderilmesi için de iyileştirme önerileri sunarak kurumların siber güvenlik seviyelerini artırdığını belirten Özarslan, geçen ay uluslararası yatırım şirketi Earlybird'den 5 milyon dolarlık A Serisi yatırımı aldıklarını dile getirdi.

Bu yatırımla küresel rekabet güçlerini artırarak Türkiye'nin siber güvenlik potansiyelini uluslararası ölçekte geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Amacımız ABD ve İsrailli şirketlerin hakim olduğu siber güvenlik pazarında, Türkiye'den çıkan küresel bir başarı hikayesi olmak ve diğer Türk şirketlerinin de önünü açmak. Uluslararası danışmanlık firması olan PwC tarafından en yenilikçi 10 siber güvenlik firması arasında gösterildik. Küresel bir danışmanlık şirketi olan Gartner tarafından 'Cool Vendor' seçilen ilk ve tek Türk ürünü olmanın gururunu yaşadık. Dört kişiyle bodrum katında başladığımız hikayemiz 67 kişi çalışanı bulunan bir teknoloji firmasına dönüştü. Her geçen yıl hem ciro hem de çalışan sayımız açısından üç kat büyüyoruz. Böylece yüksek teknolojiyi kullanarak ülkemize hem döviz girdisi sağlıyoruz hem de istihdam oluşturuyoruz."

Bodrum katında şirketi kurarken global bir firma olma hedefi koyduklarına işaret eden Özarslan, "Bu yazılımımız sadece Türkiye'de kullanılan global bir yazılım olmasaydı, sil baştan yeni bir şeyler deneyecektik. Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten bir firma olarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yazılımdan elde ettiğimiz bilgi ve birikimi yine ülkemizde kullanacağız." dedi.