Son Dakika Haberleri: Bodrum turizm ve tarımı buluşturuyor
Son Dakika Ekonomi Bodrum turizm ve tarımı buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi

Bodrum turizm ve tarımı buluşturuyor

6 saat önce

Yerel kalkınma modelini 2020-2024 Stratejik Planı'na dahil eden Bodrum Belediyesi, 3-4 Aralık 2019'da Herodot Kültür Merkezi'nde ve Karaova'da "I. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı" düzenliyor.

Bodrum turizm ve tarımı buluşturuyor, System.String[]

Yerel kalkınma modelini 2020-2024 Stratejik Planı'na dahil eden Bodrum Belediyesi, 3-4 Aralık 2019'da Herodot Kültür Merkezi'nde ve Karaova'da "I. Tarımsal Kalkınma Çalıştayı" düzenliyor.


"Bodrum Özüne Dönüyor" sloganıyla düzenlenen çalıştayda, Karaova'da ve yarımadanın diğer bölgelerinde çiftçilikle geçinen bölgelerin yerel değerleriyle gelişmesi, kendi ekonomisini üretmesi ve kültürel mirasın kazanca çevirilmesini sağlayacak projelerin tartışılması hedefleniyor.


Bodrum turizmini, tarım turizmi ile bütünleştirecek sunumların yapılacağı çalıştay, 3 Aralık 2019 Salı günü saat 09.30'da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşması ile başlayacak. Çalıştay öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ünlü televizyon programcısı Cem Seymen'in CNN Türk'te yayınlanan A'dan Z'ye adlı programına canlı yayın konuğu olacak.


Prof. Dr. Mustafa Aytaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek ve iki gün sürecek toplantılara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Ekonomist Gazeteci Cem Seymen, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Ankara Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. M ehmet Özgür, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut S. Kocadon, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Garova Üzüm Bağları sahibi Mehmet Vuran katılacaklar. - MUĞLA

Aralık, Bodrum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı
Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü İstanbul Barajlarında alarm Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 04:18:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum turizm ve tarımı buluşturuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]