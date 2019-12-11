Bodyguardların saldırısına uğrayan iş adamı yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodyguardların saldırısına uğrayan iş adamı yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Bodyguardların saldırısına uğrayan iş adamı yaşam mücadelesini kaybetti

6 saat önce

Antalya'da emlak işleriyle uğraşan bir iş adamı, sokak ortasında 2 bodyguardın kafasına sert bir cisimle vurması sonucu kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bodyguardların saldırısına uğrayan iş adamı yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Antalya'da emlak işleriyle uğraşan bir iş adamı, sokak ortasında 2 bodyguardın kafasına sert bir cisimle vurması sonucu kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 6 Aralık Cuma günü Yeşilbahçe Mahallesi 1450. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Demir (49) ile Erkan K. arasında alacak daha önce tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yine iddiaya göre Erkan K., bir eğlence merkezinde bodyguardlık yapan Ahmet K. ve Yusuf B. ile Tevfik Demir'i darp etmek için anlaştı. Olay günü evinden çıkan Tevfik Köse, tam arabasına bineceği sırada arkasından yaklaşan Ahmet K. ile Yusuf B.'nin saldırısına uğradı. Başına sert bir cisimle vurulan Demir, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'i özel bir hastaneye kaldırdı.

Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verildi.

Saldırının ardından zanlılarla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ahmet K., Yusuf B. ve Erkan K.'yi gözaltına aldı. 3 zanlı emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Suat Metin/İHA)

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye
Uyarılara kulak asmayan Rus turistler, Antalya'da denize girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak

Son Dakika Haberleri
19:33 Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
19:32 DHA YURT BÜLTENİ-25 - Son Dakika
19:32 Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:31 Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
19:26 Zonguldak mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:34:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodyguardların saldırısına uğrayan iş adamı yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]