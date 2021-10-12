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Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı - Son Dakika

Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı

12.10.2021 15:41

Avcılar'da boğazı kesilerek öldürülen 38 yaşındaki Esra Yıldız için cenaze töreni düzenlendi. Törende kızının fotoğraf ve tabutuna sarılan anne Yasemin Dallı, kızının korkunç durumda olduğu için yüzünün bile kendisine gösterilmediğini ifade ederken, "Yavrum seni güler yüzünle hatırlayacağım. Kanının yerde kalmamasını istiyorum" dedi. Yıldız'ın tabutu kadınların omuzlarında cenaze aracına kadar taşınırken, yakınları tabutun arkasından yaklaşık 500 metre yürüdü.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir binanın birinci katında önceki gece yaşanan olayda, komşularının ifadesine göre birinci kattan kadının bağırma sesleri geldi. Komşuları Nurettin Yıldız ile eşi Esra Yıldız arasındaki kavgadan kaynaklandığını düşündü. Bir süre sonra iki kişi koşarak binadan uzaklaştı.

EŞİNE AİT OTOMOBİL YANARKEN BULUNDU

Saat 03.00 sıralarında Esenyurt'taki Haramidere Kavşağı'nda Nurettin Yıldız'a ait 34 KA 976 plakalı otomobil yanmaya başlarken görüldü. Sevk edilen itfaiye, otomobildeki yangını söndürdü. Yapılan incelemede otomobil sahibi bulunmazken araçta kan izlerine rastlandı.

Boğazı kesilerek öldürülen kadının tabutunu, kadınlar omuzlarında taşıdı! Annesi feryat etti: Korkunç durumda olduğu için yüzünü bile göremedim

EVE GELEN EKİPLER, KADINI BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULDU

Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek Nurettin Yıldız'ın oturduğu eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrılarak içeri girildi. Ekipler, Nurettin Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Esra Yıldız'ı kim veya kimlerin öldürdüğünü tespit etmek amacıyla güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde biri kapüşonlu, diğeri şapkalı iki kişinin binadan hızla ayrıldığı görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çifte ait Taksim'deki otel ve evin çevresinde incelemelerini bugün de sürdürdü.

Boğazı kesilerek öldürülen kadının tabutunu, kadınlar omuzlarında taşıdı! Annesi feryat etti: Korkunç durumda olduğu için yüzünü bile göremedim

''KIZIMIN YÜZÜNÜ BİLE GÖSTERMEDİLER''

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından eşi ile birlikte Taksim'de otel işleten Avcılar'da özel anaokulu bulunan Esra Yıldız için bugün saat 12.30'da Avcılar Merkez Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra Erhan Erol'un yanı sıra Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli, Emniyet Müdürü Murat Çakır'ın da katıldığı törende kızının fotoğraf ve tabutuna sarılan anne Yasemin Dallı, kızının korkunç durumda olduğu için yüzünün bile kendisine gösterilmediğini belirtirken, "Yavrum seni güler yüzünle hatırlayacağım. Kanının yerde kalmamasını istiyorum" dedi.

Ölen kadının yakınları da kadın cinayetlerine artık son verilmesi için gerekenin yapılmasını istedi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, acılı anneyi teselli etmeye çalışırken, polisin tüm imkanlarını seferler ettiğini, cinayetin aydınlatılacağını söyledi.

TABUTUNU KADINLAR OMUZLARINDA TAŞIDI

Kılınan cenaze namazının ardından Esra Yıldız'ın tabutunu anne Yasemin Dallı ve diğer kadınlar omuzlarına alarak cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlar cenaze aracına konulan tabutun arkasından yaklaşık 500 metre yürüdü. Cenaze, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı

Esra Yıldız, İstanbul, Avcılar, Cenaze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı - Son Dakika
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