Boğaziçi'ndeki Hindistan" Festivali Yarın Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun , " Hindistan 'ı, Ankara 'da, İzmir 'de, Konya 'da ve İstanbul 'da boğazın yanı başında yaşayacağız ve tanıyacağız." dedi.Dursun, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı , Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler ve eğitim kurumlarının işbirliğiyle Türkiye'de düzenlenecek "Boğaziçi'ndeki Hindistan" ( India By the Bosphorus) isimli Hint festivali için Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına, kültürün toplumların yakınlaşması ve kaynaşması yolundaki en önemli unsurlardan olduğuna dikkati çekti, sanatın ise kültürü tanıtmak ve anlatmak açısında en etkili yol olduğunu vurguladı.Dursun, "Toplumlar kültür ve medeniyetlerine sahip çıktıkları ölçüde var olur. Hindistan, bu sahip çıkışın ne denli önemli olduğunu göstermesi açısından yüz yıllardır tüm dünya tarafından biliniyor ve örnek oluyor. Daima dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Hindistan'ın kültürel zenginliği, ülkemiz insanları için her zaman merak ve ilgi uyandırmıştır." dedi.Festivale katılacak sanatçılar sayesinde Hint kültür ve medeniyeti daha yakından tanıma imkanına sahip olunacağını vurgulayan Dursun, "Hindistan'ı, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da ve İstanbul'da boğazın yanı başında yaşayacağız ve tanıyacağız." diye konuştu.Dursun, mart ve nisan ve aylarında gerçekleştirilecek Hint festivalinde, dans ve kukla gösterilerinden sergi ve konserlere, Hint yemekleri festivalinden yogaya ve Bollywood'a kadar klasik ve çağdaş Hint kültürünü izleme fırsatı olacağını dile getirdi.2019'un Hindistan'ın ulusal önderi Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümüne denk geldiğini belirten Dursun, "Hindistan'ın tarih ve kültüründe derin izler bırakan bu önderin doğum yıl dönümünde düzenlenmesi, festivali daha anlamlı kılıyor. Ayrıca festivalin Nevruz'un başlangıcına denk gelmesi onu ayrıca önemli kılıyor." ifadesini kullandı.Dursun, etkinlik için Hindistan'dan gelen sanatçılara da teşekkür etti."Erdoğan ve Mondi kültürel ilişkilere ivme kazandırdı"Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan'ın birbirlerini binlerce yıldır bilen iki ülke olduğunu belirtti.Bhattacharyya, "Bizler, ülkelerimiz arasında seyahat ettik ve denizleri aşarak, iş ve fikir alışverişini geliştirmek için köprüler kurduk. Bizim kulladığımız birçok ortak kelime var. Baharatlara düşkünlük konusunda aynıyız ve birbirimizin dizilerini ve filmlerini izlemeyi seviyoruz." dedi.İkili ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınabileceğine vurgu yapan Bhattacharyya, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Mondi 2017'de Yeni Delhi 'de buluştuklarında kültürel ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak için Kültürel Değişim Programı'nı yenileme kararı aldılar." diye konuştu.Bhattacharyya, Hindistan ile Türkiye'nin iki eski ve kardeş medeniyet olduğunun altını çizerek, son yıllarda iki ülkenin ekonomisinde ve toplumlarında yaşanan yaşanan dönüşümlerin, iki ülkeyi 21. yüzyılın doğal ortakları haline getirdiğini vurguladı.Festivale "bütün Türklerin katılmasını" ve Hindistan'ın ne kadar renkli bir ülke olduğunu görmesini isteyen Bhattacharyya, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, belediyeler ve eğitim kurumlarına teşekkür etti."Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivaliBoğaziçi'ndeki Hindistan festivali, Türkiye ile Hindistan arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için 20-24 Mart ve 15-28 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara, İzmir, Konya ve İstanbul'da düzenlenecek.Hindistan'ın önde gelen sanatçıları, Hint sanatının ve kültürünün klasik ve çağdaş geleneklerini ön plana çıkararak Türkiye'de performanslarını sergileyecek. Mahatma Gandhi etkinliklerinin de dahil olduğu kültürel festival, Hindistan'ın çeşitliliğini gösterecek ve iki ülke arasındaki kültürel değişimin artmasına öncülük edecek.