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Boğaziçi Üniversitesi, Azerbaycan'daki bazı üniversitelerle iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi, Azerbaycan'daki bazı üniversitelerle iş birliği anlaşması imzaladı

08.11.2021 10:34
Boğaziçi Üniversitesi, Azerbaycan'daki bazı üniversitelerle iş birliği anlaşması imzaladı

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) ile Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA), Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Hazar Üniversitesi ve Bakü Yüksek Petrol Okulu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) ile Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA), Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Hazar Üniversitesi ve Bakü Yüksek Petrol Okulu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

BÜ açıklamasına göre, Azerbaycan'ı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile Genel Sekreter Doç. Dr. Nedim Malkoç'un yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi heyeti, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü. Görüşme kapsamında iki ülkenin yükseköğretim kurumlarıyla yeni iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İş birliği kapsamında yükseköğretim kurumları arasında ortak müfredat paylaşımı, akademisyen, öğrenci ve genç araştırmacıların değişimiyle ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan ADA ile yapılan iş birliğine göre BÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri eğitimlerinin 1 yılını ADA'da alacakları derslerle tamamlayabilecek. Aynı şekilde ADA öğrencileri de BÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim programında yer alan dersleri seçerek kendi programlarına saydırabilecek.

Anlaşmanın her iki ülkede de eğitimin gelişmesine hizmet edeceğini ifade eden İnci, "Boğaziçi Üniversitesi olarak Azerbaycan ile birlikte diğer Türki Cumhuriyetlerde yer alan eğitim kurumlarıyla iş birliklerini çok önemsiyoruz. Azerbaycan'ın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla yaptığımız yeni iş birliği anlaşmasının, her iki ülkede eğitimin daha da gelişmesine hizmet edeceğine yönelik büyük bir güven duyuyorum. Bu konuda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi, Azerbaycan'daki bazı üniversitelerle iş birliği anlaşması imzaladı
Boğaziçi Üniversitesi, Azerbaycan'daki bazı üniversitelerle iş birliği anlaşması imzaladı

Boğaziçi Üniversitesi, Azerbaycan, Petrol, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi, Azerbaycan'daki bazı üniversitelerle iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika


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