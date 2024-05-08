Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel Atandı - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel Atandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel Atandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine, uluslararası alanda başarılara imza atan Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Meral Özel getirildi. Prof. Dr. Haluk Özener'in görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel atandı. Prof. Özel, akademik ve idari kariyeri boyunca birçok uluslararası proje yürüttü ve deprem araştırma altyapılarının Türkiye'deki gelişimi ve teknoloji transferi konularında çalıştı. Ayrıca, Japonya ve Türkiye arasında yer bilimleri alanında ortak çalışmaların platformlarının oluşturulmasında görev aldı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Prof. Dr. Özel, aynı zamanda tsunami uyarı hizmeti veren KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi'nin kurulmasına öncülük etti ve Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması organizasyonunda görev aldı. Görev süresi boyunca dünya izleme sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Japonya devlet nişanına layık görüldü.

08.05.2024 12:48
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(İSTANBUL) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine, uluslararası alanda başarılara imza atan Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Meral Özel getirildi.

Prof. Dr. Haluk Özener'in görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Özel, Japonya Hokkaido Üniversitesi'nde (1991-1996) sismoloji alanında doktora yaptı. Akademik ve idari kariyeri boyunca birçok uluslararası proje yürüten Prof. Özel, deprem araştırma altyapılarının Türkiye'deki gelişimi ve teknoloji transferi konularında çalıştı. Özellikle yer bilimleri alanında Japonya ve Türkiye ortak bilimsel ve operasyonel çalışmalarında platformlar yaratılması konularında görevler üstlenen Özel'in, jeofizik alanında yetiştirdiği 20'den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile 100'den fazla uluslararası yayını bulunuyor.

Prof. Dr. Özel, aynı zamanda "UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu" çatısı altında, Türkiye'de bölgesel nitelikli Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'e tsunami uyarı hizmeti veren KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi'nin kurulmasına öncülük etti.  "Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması" organizasyonunda da görev alan Özel, bu kapsamda 98 ülkede konuşlanmış dört ayrı yüksek teknolojiyi içeren Uluslararası İzleme Ağı'nın yönetimini 8 yıl boyunca üstlendi.

JAPONYA DEVLET NİŞANI'NA LAYIK GÖRÜLDÜ

Görev süresi boyunca dünya izleme sisteminin teknolojik ve bilimsel olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda başarılı çalışmalara imza atan Nurcan Meral Özel, 2017 yılında "Uluslararası Platformda Teknolojiye Damgasını Vuran Altı Kadın Lider" arasında yer aldı. Prof. Dr. Özel, bu yıl  Japonya devlet nişanına layık görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel Atandı - Son Dakika

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