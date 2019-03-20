Son Dakika Haberleri: Boğazlıyan'da İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Boğazlıyan'da İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

18 dakika önce

Boğazlıyan'da 2019 İstihdam Seferberliği ve İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Boğazlıyan'da İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlen toplantıya Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zarife Yiğit, SGK İlçe Müdürü Sezai Turhal, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Öcalan, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu üyeleri, Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Yazılıtaş veüyeleri Mali Müşavirler, Oda Genel Sekreteri Çağrı Kılıç, Borsa Genel Sekreteri Nesrin Avcı ve çok sayıda işadamı katıldı.

Konuya ilişkin oda ve borsa başkanları ortak bir basın açıklaması yaptılar. "Buradan temsilcisi olduğumuz iş dünyasına seslenmek istiyoruz. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliğine katılın ve bu tarihi teşviklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak ekonomimize katkı verin, hem siz kazanın hem ülkemizin geleceği kazansın" dedi.

Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, burada aş var burada gelecek var diyoruz" dedi.

Daha sonra toplantı, SGK İl Müdürü Bilal Keskin ve İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zarife Yiğit'in, istihdam seferberliği kapsamında hayata geçirilen istihdam teşvikleri hakkındaki bilgilendirme sunumları ile devam etti. Sunumlarda istihdam seferberliği kapsamında uygulamaya yeni başlanan teşvikler ve halihazırda devam etmekte olan teşvik kalemleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:42 Kaynak: Bültenler

Sosyal Güvenlik Kurumu, Boğazlıyan, Güncel
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