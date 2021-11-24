İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), insanlarla yakın temas kurması ve toplu taşımayla tüm İstanbul'u gezmesiyle sosyal medyada ünlenen Boji'ye daha güvenli ve konforlu bir hayat sunabilmek için kalıcı yuva arayışına girdi.
İlk talep İzmir Şirince'deki Matematik Köyü'nden geldi. Twitter üzerinden taleplerini paylaşan Matematik Köyü'nün işletme müdürü Emrah Bakırcıoğlu, "Doğayla iç içe yaşıyoruz, dağdayız.
Boji için duvarların olmadığı, özgürce gezebileceği bir yaşam var burada. Boji'yi, köye almak için İBB'ye başvurduk. Metromuz yok ama sırtımızda taşırız" dedi.
Boji'ye yuva arayışının ardından ünlü isimler ve kurumlar da harekete geçti. Fransız Lape Hastanesi'nin yetkilileri, sanatçı Demet Akalın ve oyuncu İlker Ayrık da İBB'yle görüştü. Boji'ye iyi bir yaşam sunabilmek için teklif sunanlar verilecek kararı bekliyor.
Son zamanlarda toplu taşımayla İstanbul'un dört bir yanını dolaşan, kendi kartı bile olan Boji hakkında sosyal medyada tramvaya kaka yaptığı iddiası ortaya atılmıştı. Bunun üzerine Boji'nin gün boyu barınakta olduğunu gösteren bir video yayınlanmıştı.
Boji için açılan Twitter hesabından da, "Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul'u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın, kötüsün" diye bir yanıtla iddialar yalanlanmıştı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından paylaşılan videoda, "Boji'nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" denilerek, kakayı bir yolcunun bıraktığını gösteren görüntüler paylaşılmıştı. Görüntüler vatandaşların tepkisini çekmiş ve Boji'ye kurulan kumpasa tepki yağmıştı.
Son Dakika › Yaşam › Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü - Son Dakika