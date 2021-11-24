Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), insanlarla yakın temas kurması ve toplu taşımayla tüm İstanbul'u gezmesiyle sosyal medyada ünlenen Boji'ye daha güvenli ve konforlu bir hayat sunabilmek için kalıcı yuva arayışına girdi.

İlk talep İzmir Şirince'deki Matematik Köyü'nden geldi. Twitter üzerinden taleplerini paylaşan Matematik Köyü'nün işletme müdürü Emrah Bakırcıoğlu, "Doğayla iç içe yaşıyoruz, dağdayız.

Boji için duvarların olmadığı, özgürce gezebileceği bir yaşam var burada. Boji'yi, köye almak için İBB'ye başvurduk. Metromuz yok ama sırtımızda taşırız" dedi.

TALİPLERİ ÇOK

Boji'ye yuva arayışının ardından ünlü isimler ve kurumlar da harekete geçti. Fransız Lape Hastanesi'nin yetkilileri, sanatçı Demet Akalın ve oyuncu İlker Ayrık da İBB'yle görüştü. Boji'ye iyi bir yaşam sunabilmek için teklif sunanlar verilecek kararı bekliyor.